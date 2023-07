B Lab und B Corp-Community präsentieren offizielle B Corp-Website für Verbraucher*innen (FOTO)

Berlin (ots) - Die interaktive Plattform bietet umfassende Informationen rund um

das Thema B Corp und unterstützt Verbraucher*innen bei der bewussten

Kaufentscheidung. Die B Corp-Zertifizierung gilt als eine der anspruchsvollsten

Unternehmensauszeichnungen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit.



Die erste offizielle deutsche B Corp-Website ist ab sofort verfügbar und soll

Verbraucher*innen dabei helfen, Marken, Produkte oder Serviceleistungen zu

unterstützen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben. Die

Non-Profit-Organisation B Lab stellt die neue Plattform, die mit dem

Lebensmittelhersteller Danone Deutschland GmbH und der Agentur &why entwickelt

wurde, den Mitgliedern der B Corp-Community und Pressevertreter*innen am 4. Juli

in Berlin offiziell vor.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

B Corp ist eine globale Bewegung mit über 6.500 zertifizierten Unternehmen in 89Ländern, die sich verpflichtet haben, sozial und ökologisch nachhaltig zuhandeln. Das Ziel von B Corp ist es, Unternehmertum zu einer Verpflichtung zumachen, bei der Unternehmen nicht nur möglichst nachhaltig handeln, sondern auchgesellschaftlichen Mehrwert schaffen."Das Thema B Corp gewinnt in der deutschen Wirtschaft zunehmend an Relevanz",sagt Andrew Green, Geschäftsführer von B Lab Deutschland. "Bereits 73 deutscheUnternehmen tragen den offiziellen Titel 'B Corp-zertifiziertes Unternehmen',darunter Weleda, Just Spices, share, &why und Danone Deutschland. Dies hat zueinem starken Anstieg des Interesses und der Nachfrage seitens derVerbraucher*innen in Bezug auf B Corp und den Mehrwert der Zertifizierunggeführt. Deshalb haben B Lab, Danone und die Agentur &why die deutsche BCorp-Website mit dem Slogan 'Choose Better Choose B Corp' entwickelt." Für Greensei der Start der Website erst der Startschuss im Rahmen der 'ChooseBetter'-Kampagne: "Unsere langfristige Vision ist es, immer mehr Menschen undUnternehmen für die Botschaft hinter B Corp zu sensibilisieren." Diese gibt denVerbraucher*innen einen Überblick über B Corp und informiert umfassend, wasgenau hinter der B Corp Zertifizierung steckt. Darüber hinaus wird aufgezeigt,welchen Mehrwert das B Corp-Siegel für Verbraucher*innen bietet und welcheMarken in Deutschland bereits B Corp zertifiziert sind, um eine Kaufentscheidungzu erleichtern. Die Website zeichnet sich durch ihre Interaktivität aus undnimmt die Besucher*Innen mit auf eine Reise."Wir sind sehr stolz darauf ein Teil der stetig wachsenden B Corp-Bewegung zusein", betont Nadine Küster, Direktorin für Recht, Nachhaltigkeit undKommunikation bei Danone DACH, ein Unternehmen, das seit Januar 2023 mit all