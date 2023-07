Retail-Pionierprojekt zur Klimawirkung von Outdoor-Produkten Globetrotter und myclimate teilen erste Ergebnisse aus Sortiments- und Second Hand-Analyse (FOTO)

Hamburg (ots) - Die sogenannten Scope 3 Emissionen aus vor- und nachgelagerten

Prozessen in den Lieferketten stellen für viele Unternehmen und insbesondere für

Einzelhändler eine Herausforderung bei der CO2-Bilanzierung dar. In einem

Vorreiterprojekt haben myclimate und der Outdoor-Händler Globetrotter nun einen

ersten Schritt unternommen, diesen blinden Fleck zu erhellen und die

Treibhausgasemissionen von 40 Produktgruppen berechnet - darunter Rucksäcke,

Wanderschuhe und Regenjacken. Außerdem wurde die durchschnittliche

CO2-Einsparung von 2nd Hand-Ausrüstung in den jeweiligen Produktkategorien

ermittelt.



"Wirksamer Klimaschutz muss dort ansetzen, wo die Emissionen, und damit die

Potentiale, am größten sind," so CSR-Manager Fabian Nendza. "Eine Voraussetzung

dafür ist die Erfassung und Bilanzierung - einen ersten Schritt in diese

Richtung sind wir nun gemeinsam mit myclimate gegangen."