Düsseldorf / Ostaszewo (ots) -- Holzmodulbau als Wachstumsmarkt: Die Bundesregierung beschließt Konzept zurFörderung der Holzmodulbauweise als Mittel zur Erreichung derNachhaltigkeitsziele sowie für serielles und damit preiswertes Bauen- Nachhaltigeres Bauen durch Holzmodulbau: Holz als nachhaltiger Rohstoff undhohe Vorfertigung sorgen für zügiges, ökologisches und wirtschaftliches Bauenmit bis zu 70 Prozent schnellerer Projektabwicklung- MOD21 ist mit modularer Holzbauweise erfolgreich in Deutschland gestartet:Erstes Bauprojekt, eine Kita in Eisingen, befindet sich bereits in denAbschlussarbeiten, zwei weitere Gebäude aus den Bereichen Bildung und Wohnenbefinden sich in der Produktions- bzw. PlanungsphaseIm polnischen Ostaszewo nahe der Stadt Torun zeigt sich die Zukunft desinnovativen Bauens - wovon sich am 30. Juni 2023 Klara Geywitz, Bundesministerinfür Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, persönlich überzeugen konnte. DieMinisterin besuchte die Produktionsstätte des Startup-Unternehmens MOD21, einerTochterfirma des international renommierten Baukonzerns ERBUD. MOD21 bietetzukunftsweisende, nachhaltige Lösungen in Form einer modularen Holzbauweise.Erste Bauprojekte im Bildungs- und Sozialwesen werden bereits erfolgreich inDeutschland realisiert. Der Besuch von Bundesbauministerin Klara Geywitzunterstreicht die Zukunftspotenziale des innovativen, modularen Holzbaus, derBauherren attraktive und nachhaltige Perspektiven erschließt.Politiker:innen und Medienvertreter:innen hatten vor Ort die Gelegenheit, diemoderne Produktionsstätte in Ostaszewo ausführlich in Augenschein zu nehmen undsich über das innovative Konzept von MOD21 zu informieren. Vor den Ansprachenvon Bundesministerin Geywitz und ERBUD-Geschäftsführer Dariusz Grzeszczak sowieTheodor Kaczmarczyk, Geschäftsführer von MOD21, erfolgte eine gemeinsameBesichtigung der hochmodernen Produktionskapazitäten mit wichtigen undinteressanten Informationen zum Gesamtkonzept des Modularen Holzbaus, zuAnwendungsszenarien, den typischen Eigenschaften von Funktionsbauten sowie derpräzisen Verarbeitung und hohen Qualität des nachhaltigen Baustoffs. Darüberhinaus bekamen die Teilnehmenden die Möglichkeit die Module des erstenWohnprojekts in Deutschland, eine Gemeinschaftsunterkunft für die Stadt München,genauer unter die Lupe zu nehmen."Menschen brauchen bezahlbaren und lebenswerten Wohnraum in jedem Land. Hierkommt dem seriellen und modularen Bauen eine entscheidende Bedeutung zu. MOD21und andere Firmen in diesem Bereich bringen mit weitgehend automatisierten unddigitalisierten seriellen Produktionsprozessen die Geschwindigkeit und Qualität