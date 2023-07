(Neu: Details)



MÜNCHEN (dpa-AFX) - Angesichts immer neuer Rekord-Einzahlungen wird Bayern gegen den Länderfinanzausgleich klagen. Den bereits angekündigten Schritt hat das Kabinett drei Monate vor der Landtagswahl am Dienstag in München beschlossen. "Wir gehen jetzt nach Karlsruhe", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Kabinettssitzung. Bayern brauche künftig "mehr Geld daheim". "Bayerisches Geld ist einfach besser in Bayern aufgehoben als in Bremen, Berlin oder anderswo." Die Klage solle noch vor der Sommerpause eingereicht werden, kündigte der CSU-Vorsitzende an.

"Wir sind und bleiben solidarisch, aber wir sind nicht naiv", sagte Söder. Das Ausgleichssystem sei inzwischen "tief ungerecht". Bayern habe in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehr als 100 Milliarden Euro eingezahlt und nur gut 3 Milliarden Euro bekommen. Davon leisteten sich andere Länder Dinge, die sich Bayern nicht leisten könne oder wolle. Insbesondere kritisierten Söder und Finanzminister Albert Füracker (CSU) die rechnerische Besserstellung der Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg beim Finanzausgleich. Dies führe dazu, dass Bremen nach dem Ausgleich pro Kopf besser dastehe als Bayern. Hier werde die Solidarität überspannt, sagte Füracker.