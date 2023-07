Steuererklärung Kirchensteuer und Kirchenaustritt - das sollten Sie wissen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Die Welle der Kirchenaustritte reißt nicht ab, die

Gründe sind unterschiedlich. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte

Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) zeigt, was Austrittswillige sowie Kirchenmitglieder

in Sachen Kirchensteuersatz und Höhe der Kirchensteuer wissen sollten - und was

passiert, wenn ein Partner Mitglied ist und der andere nicht (mehr).



Wer muss Kirchensteuer zahlen?