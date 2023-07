Bonn (ots) - Der Fachkräftemangel wird für die Unternehmerinnen und Unternehmerzu einer immer größeren Herausforderung: Zum dritten Mal in Folge bezeichnetensie in der Befragung für das Zukunftspanel Mittelstand die demografischeEntwicklung mit all' ihren Folgen für die Arbeitswelt als das aktuelleTOP-Thema. Erst mit größerem Abstand folgen auf den Plätzen 2 und 3 dieHerausforderungen "Erhöhter Wettbewerbsdruck" und"Energieversorgung/-sicherheit".Bereits zum fünften Mal konnten Unternehmerinnen und Unternehmer im Rahmen desZukunftspanels Mittelstand angeben, welche Herausforderungen sie aktuell undzukünftig erwarten. Insgesamt beteiligten sich über 1.100 Führungskräfte inDeutschland an der Befragung. Dabei zeigte sich, dass die Themen"Internationalisierung" und "Unternehmensfinanzierung" deutlich an Bedeutungverloren haben. Dagegen sehen sich die Unternehmerinnen und Unternehmerbesonders vor die Aufgabe gestellt, die steigenden Lohn-, Material- undEnergiekosten aufzufangen. Ein knappes Drittel der Führungskäfte äußerte sogardie Befürchtung, das eigene Unternehmen könnte aufgrund dessen nicht mehr langewettbewerbsfähig agieren. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte dieHerausforderung "Erhöhter Wettbewerbsdruck" noch auf Platz 7 gelegen, im zweitenCoronajahr auf Rang 3.Ein Dauerthema bleiben auch die regulatorischen Anforderungen. Dabei werdennicht nur behördliche Auflagen oder Zertifizierungsanforderungen kritisiert,sondern auch zunehmend die klimaspezifischen Vorgaben. Dagegen hat die Aufgabe"Digitalisierung" deutlich gegenüber den beiden früheren Befragungen anBedeutung verloren. Das Zukunftspanel Mittelstand 2023 ist auf der Homepage desInstituts für Mittelstandsforschung ( http://www.ifm-bonn.org ) abrufbar.Pressekontakt:Dr. Jutta GröschlInstitut für Mittelstandsforschung (IfM) BonnTelefon: +49 228 72997-29 E-Mail: mailto:groeschl@ifm-bonn.orgInternet: https://www.ifm-bonn.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160935/5549983OTS: IfM Bonn