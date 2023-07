Internet-Pionier Yahoo will zurück an die Börse

FRANKFURT - US-Konzerne profitieren an den Börsen vom Hype um Künstliche Intelligenz (KI). An der Spitze der 100 wertvollsten börsennotierten Firmen der Welt steht erneut Apple mit einem Börsenwert von gut 3 Billionen Dollar zum Stichtag 30. Juni, gefolgt von Microsoft mit rund 2,5 Billionen Dollar. Das geht aus einer Auswertung des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervor. Mit Ausnahme des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco haben die zehn höchstbewerteten Firmen ihren Hauptsitz in den USA. Zwei deutsche Konzerne schafften es immerhin wieder unter die Top 100.

NEW YORK - Der Internetkonzern Yahoo plant seine Rückkehr an die Börse. Das hat der Chef des Web-Pioniers Jim Lanzone gegenüber der "Financial Times" ("FT") erklärt. Damit will er dem im Silicon Valley ansässigen Unternehmen wieder zu altem Glanz verhelfen, so seine Begründung. Yahoo sei "finanziell bereit" und sehr profitabel, hieß es in dem Bericht am Dienstag.

Tesla-Verkäufe in China ziehen an



PEKING - Die Auslieferungen des Elektroautobauers Tesla sind im wichtigen Markt China im Juni angestiegen. Die US-Amerikaner brachten 93 680 Autos an die Kundschaft, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen in Peking mitteilte. Das sind rund ein Fünftel mehr als im Vormonat Mai. Tesla muss sich in China zunehmend harter Konkurrenz einheimischer Elektroautobauer wie BYD , Nio und Xpeng erwehren, vor allem BYD setzt den Kaliforniern mit günstigen Angeboten zu. Tesla hat in den vergangenen Quartalen daher auch in der Volksrepublik seine Preise gesenkt.

Rheinmetall will Bauteile für F35-Kampfjet in Weeze fertigen

WEEZE - Für seine Beteiligung am Bau des Kampfjets F-35 will der Rüstungskonzern Rheinmetall eine Fabrik am Flughafen Weeze im Westen Nordrhein-Westfalens errichten. Eine entsprechende Standortentscheidung gab das Düsseldorfer Unternehmen am Dienstag bekannt. Rheinmetall soll Rumpfteile für mindestens 400 Flugzeuge vom Modell F-35A Lightning II fertigen. Deutschland hatte 35 solcher Kampfjets für seine Luftwaffe bestellt, um den in die Jahre gekommenen Tornado zu ersetzen. Andere Abnehmer sind nach Angaben von Rheinmetall "befreundete Nationen" Deutschlands.

ROUNDUP/Niederlage für Meta: Kartellamt darf laut EuGH Datenschutz prüfen

LUXEMBURG - Facebooks Mutterkonzern Meta hat vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage erlitten. Kartellbehörden dürfen bei ihren Wettbewerbsuntersuchungen auch die Einhaltung von Datenschutzvorschriften prüfen, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag in Luxemburg. Damit durfte das deutsche Bundeskartellamt dem Facebook-Konzern die Zusammenführung von Nutzerdaten grundsätzlich verbieten.

ROUNDUP/Monopolkommission: Wettbewerb auf der Schiene stagniert

BERLIN - Der Wettbewerb auf der Schiene hat während der Coronajahre einem neuen Gutachten zufolge keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Weder im Regional- noch im Güter- oder Fernverkehr gewannen die Konkurrenten der Deutschen Bahn in größerem Umfang Marktanteile hinzu, wie aus einem Sektorgutachten der Monopolkommission hervorgeht, das das Beratungsgremium am Dienstag veröffentlicht hat. Im Schienenpersonennahverkehr stieg der Anteil der Konkurrenten an der Verkehrsleistung von 2020 bis 2021 demnach um lediglich einen Prozentpunkt auf 34 Prozent.

Ex-Audi-Chef Stadler legt Revision ein



MÜNCHEN - Die Verteidiger des ehemaligen Audi-Chefs Rupert Stadler und seiner beiden Mitangeklagten haben überraschend Revision gegen das Urteil des Landgerichts München eingelegt. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Wirtschaftsstrafkammer hatte sie wegen Betrugs im Dieselabgasskandal zu Bewährungsstrafen und Geldzahlungen verurteilt.

ROUNDUP: Twitter-Konkurrenz vom Facebook-Konzern vor dem Start

MENLO PARK - Elon Musks Twitter wird bald auf seinen potenziell gefährlichsten Herausforderer treffen: Der mit Spannung erwartete Twitter-Konkurrent des Facebook-Konzerns Meta geht in wenigen Tagen an den Start. Im US-App-Store von Apple wurde die Anwendung mit dem Namen Threads für Donnerstag angekündigt.

Dekabank übertrifft angepeilten Jahresgewinn schon nach sechs Monaten

FRANKFURT - Die Dekabank hat den für das Gesamtjahr 2023 angepeilten Gewinn von etwas mehr als 500 Millionen Euro bereits nach sechs Monaten übertroffen. "An den Börsen läuft es besser als gedacht und eine schwere Wirtschaftskrise ist bislang ausgeblieben. Auch von den gestiegenen Zinsen profitieren wir", sagte der Vorstandschef des Wertpapierhauses der Sparkassen, Georg Stocker, am Montagabend vor Journalistinnen und Journalisten in Frankfurt. "Gehen Sie daher davon aus, dass wir mit Vorlage unseres Halbjahresergebnisses unsere Jahresprognose anheben werden." Genaue Zahlen zum ersten Halbjahr will das Institut am 23. August veröffentlichen.

-'WSJ': US-Regierung will Zugang zu Cloud-Diensten für China einschränken -Genossenschaftsbanken nach Gewinneinbruch mit Zuversicht für 2023 -Weltraum-Firma von Jeff Bezos will auch außerhalb der USA starten -Merck-Chefin sorgt sich um Standort Europa

-ROUNDUP: IAEA: Japans Plan zur Kühlwasser-Verklappung in Fukushima sicher -Kreise: Alibaba prüft Optionen für Videoplattformen°



