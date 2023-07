Weltweite Einführung einer generativen KI-Engine, die die Art und Weise, wie Unternehmen auf ihre Daten zugreifen und diese nutzen, revolutionieren wird

Die Technologie verwendet ein großes Sprachmodell mit einem Benutzererlebnis, das dem des weltweit erfolgreichen ChatGPT ähnelt, aber nicht mit ihm verwandt ist, und ermöglicht es, Informationen und Dateneinblicke in leicht verständlicher, menschlicher Sprache zu liefern und unterschiedliche Benutzersprachen zu verstehen. Das reicht von verschiedenen Muttersprachen bis hin zu unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und Lese- und Schreibkenntnissen, um die relevanteste und genaueste Antwort geben zu können.

Auf diese Weise wird ebenfalls sichergestellt, dass jeder Benutzer in allen Abteilungen effektiv jede Frage stellen kann und Stratio Gen-AI die Antwort sofort liefert, was die Produktivität schnell erhöht und gleichzeitig die Fähigkeit jeder Abteilung verbessert, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage aussagekräftiger Daten zu treffen. So müssen die Teams beispielsweise nicht mehr mehrere Berichte aus verschiedenen Anwendungen herunterladen und in einem einzigen Arbeitsblatt zusammenführen, und auch die oft langen Wartezeiten für die Erstellung von Berichten durch Datenanalysten entfallen.

Das neue Konversationstool ist das letzte Puzzlestück in der Vision von Stratio BD, Daten mit seinem Angebot der Generative AI Data Fabric zu demokratisieren: ein KI-gesteuertes, durchgängiges, Datenmanagement-Produkt, das darauf ausgelegt ist, herkömmliche Barrieren für den Datenzugriff zu überwinden und Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Datenanalyse zu vereinfachen, Aufgaben zu automatisieren und letztendlich bessere, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf das Endergebnis auswirken.