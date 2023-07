BAADER BANK stuft LANXESS AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach Gesprächen mit einer Vielzahl von Chemie-Branchenunternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte sektorweit viel düsterer ausfallen als gedacht, schrieben die Analysten Markus Mayer und Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sollte dann aber auch der Tiefpunkt erreicht sein, zumal der Lagerbestandsabbau zu Ende gehen sollte. Viele Branchenwerte seien unter diesen Umständen attraktiv bewertet. Es biete sich an, bereits nach frühzyklischen Unternehmen Ausschau zu halten und nach der Sommerpause einzusteigen. Lanxess zählen die Experten zu diesen Frühzyklikern./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 13:52 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 28,10EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m