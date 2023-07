CRI schließt 30-Millionen-US-Dollar-Finanzierungsrunde mit neuen Investoren ab

Equinor Ventures ist der Unternehmenszweig von Equinor, der im Bereich Beteiligungskapital tätig ist und sich dem Investieren in ambitionierte Unternehmen, die sich in der Frühphase oder im Wachstum befinden, verschrieben hat. Equinor ist ein international tätiges Energieunternehmen mit Hauptsitz in Norwegen.

REYKJAVIK, Island, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Carbon Recycling International (CRI) ist sehr erfreut, den Abschluss einer 30-Millionen-US-Dollar-Kapitalbeteiligungsrunde, welche auf der alljährlichen Hauptversammlung des Unternehmens im vergangenen Jahr angekündigt worden war, bekanntgeben zu können. Equinor Ventures führt eine Gruppe neuer Investoren an, die sich der Aktionärsgruppe von CRI anschließen. Zusammen mit Equinor Ventures Gildi haben sich auch Sjóvá und Lífeyrissjóður Vestmannaeyja an der Investitionsrunde beteiligt.

Lars Klevjer, Leiter von Equinor Ventures:

„Equinor Ventures ist sehr erfreut, eine Partnerschaft mit CRI eingehen zu können, da wir unser Engagement für Technologien zur Beseitigung von Kohlenstoff und deren Rolle bei der Entwicklung der Produktion von neuen Kraftstoffen vertiefen wollen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CRI."

Björk Kristjánsdóttir, CEO von CRI:

,,Wir freuen uns, Equinor Ventures und andere neue Investoren in der Aktionärsgruppe von CRI willkommen heißen zu können. Ihre Erfahrungen und ihr Fachwissen sind wertvoll für CRI, da das Unternehmen in eine Expansionsphase eintritt, um die steigende Marktnachfrage nach den Technologielösungen und Dienstleistungen von CRI zu decken. Wir bei CRI freuen uns darauf, unsere technologischen Lösungen weiterzuentwickeln, zur Anwendung zu bringen und unseren Teil zu einem der wichtigsten Projekte unserer Zeit beizutragen, nämlich der Reduzierung der Kohlenstoffdioxid-Emissionen in die Atmosphäre."

Sigurlína Ingvarsdóttir, Vorstandsvorsitzende des Vorstandes von CRI:

„Die 30-Millionen-US-Dollar-Investition von Equinor Ventures und den anderen starken Investoren, die sich der Aktionärsgruppe von CRI anschließen, ist eine wunderbare Bestätigung der Qualität der Technologie und des Marktpotenzials von CRI. Das Unternehmen ist bereit für internationales Wachstum und hat eine einzigartige Technologie zu bieten, die beim Übergang zu umweltfreundlicheren Kraftstoffen und Rohstoffen eine wichtige Rolle spielen wird. CRI wird nun in der Lage sein, eine Vielzahl neuer talentierter Fachkräfte ins Boot zu holen und ihnen herausfordernde Aufgaben in einem Spitzentechnologie-Unternehmen anzuvertrauen, das einen bedeutenden Beitrag für die Zukunft leistet."

CRI bietet eine weltweit führende Verfahrenstechnologie zur Herstellung von Methanol aus Kohlenstoffdioxid. CRI ermöglicht es seinen Kunden, aus Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff auf umweltfreundliche Weise Methanol herzustellen, das als Kraftstoff und in chemischen Produkten verwendet werden kann. Die Technologie des Unternehmens, die in Island entwickelt und erprobt wurde, kommt inzwischen in der weltweit größten Fabrik ihrer Art zum Einsatz. Zu den derzeit größten Aktionären gehören Geely, Methanex und Eyrir Invest.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2141896/4138575/Carbon_Recycling_International_Logo.jpg

