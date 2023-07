Defence und „Viewpoint with Dennis Quaid“ untersuchen gemeinsam biotechnologische Durchbrüche

Vancouver, British Columbia, Kanada, den 4. Juli 2023 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige immunonkologische Vakzine und Technologien zur Arzneimittelverabreichung entwickelt, freut sich, seine Zusammenarbeit mit Viewpoint with Dennis Quaid bekanntzugeben. Diese aufregende Partnerschaft zielt darauf ab, biotechnologische Durchbrüche zu untersuchen und das Veränderungspotenzial hochmoderner Therapeutika aufzuzeigen.

Defence Therapeutics Inc. hat sich mit seinem Einsatz für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens durch bahnbrechende Forschung und Entwicklung als Pionier in der Biotechnologiebranche etabliert. Durch die Zusammenarbeit mit „Viewpoint with Dennis Quaid“ beabsichtigt das Unternehmen, seine Reichweite zu vergrößern und ein breiteres Publikum über die neusten Fortschritte in der Biotechnologie und darüber, welche Verbesserung der menschlichen Gesundheit diese nach sich ziehen können, aufzuklären.

Die vom gefeierten Schauspieler Dennis Quaid moderierte Sendung Viewpoint fasziniert ihre Zuschauer, indem sie ihnen einzigartige und innovative Inhalte zu einer Vielzahl von Themen vermittelt. Die Partnerschaft zwischen Defence Therapeutics Inc. und Viewpoint vereint die Fachkompetenz beider Seiten, um eine fesselnde Reihe zu schaffen, die Durchbrüche, mögliche Anwendungen und therapeutische Innovationen im Bereich der Biotechnologie beleuchtet.

Viewpoint wird die von Defence Therapeutics Inc. durchgeführten hochmodernen Forschungsaktivitäten, klinischen Versuche und die Entwicklung neuartiger Therapeutika präsentieren. Die Reihe wird Interviews mit wissenschaftlichen Fachleuten, Einblicke hinter die Kulissen bei Forschungseinrichtungen sowie anregende Diskussionen über die Zukunft der Biotechnologie zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit beinhalten.

Die Zusammenarbeit mit Viewpoint with Dennis Quaid wird verschiedene Gesichtspunkte der Biotechnologie untersuchen, einschließlich der Entwicklung neuartiger Therapien, personalisierter Medizin, Genom-Editierung und aufstrebender Technologien. Viewpoint wird aufzeigen, wie Defence Therapeutics Inc. und andere Unternehmen in der Branche die Grenzen der wissenschaftlichen Innovation verschieben, um bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse anzupacken und die Ergebnisse der Patienten zu verbessern.