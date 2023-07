REYL Intesa Sanpaolo übernimmt den führenden Schweizer Fondsvertreter Carnegie Fund Services

Carnegie wurde 2003 gegründet und betreut Kunden aus den Bereichen Fondsmanagement-Unternehmen, Boutique-Firmen und große globale Vermögensverwaltungskonzerne mit Sitz in Europa, Nordamerika, Asien und Australien. Heute agiert es als Schweizer Vertreter für über 100 globale Investmentmanager und über 700 Fonds. Diese Fonds haben ihren Sitz in Irland, Luxemburg, Frankreich bis hin zu Singapur und Cayman.

Die Übernahme von Carnegie stellt einen wichtigen Meilenstein für die Abteilung Fund Representation Solutions (FRS") von REYL Intesa Sanpaolo dar, die bereits einigen der weltweit größten Vermögensverwalter Lösungen für die Vertretung in der Schweiz sowie für Zahlstellen anbietet. Durch die Integration des Fachwissens und des Kundenstamms von Carnegie wird FRS seine Marktbasis erheblich stärken und seine Position als vertrauenswürdiger Partner für maßgeschneiderte Vermögensdienstleistungen festigen.

REYL Intesa Sanpaolo ist aufgrund seiner soliden Finanzlage und seiner strategischen Vision gut gerüstet, um Carnegie nahtlos in seine Geschäftstätigkeit zu integrieren, ein Prozess, der gemeinsam von Colin Vidal und Philippe Steffen geleitet wurde. Die Transaktion wird die kollektiven Stärken beider Organisationen nutzen und das Angebot an Dienstleistungen und Fachwissen für die Kunden erweitern. Das Engagement von REYL Intesa Sanpaolo für Innovation und Technologie wird die Fähigkeit des kombinierten Teams, seinen Kunden innovative Lösungen anzubieten, weiter stärken. REYL gehört zur Intesa Sanpaolo Group, einer der führenden europäischen Bankengruppen mit Niederlassungen in allen wichtigen Fondsmärkten, darunter New York, London, Luxemburg und Irland.

REYL Intesa Sanpaolos "Erfolg Gemeinsam." Diese Denkweise treibt sie dazu, einen starken kollaborativen Ansatz zu verfolgen und die besten Expertenteams zusammenzubringen. Die Abteilung Corporate Finance von REYL Intesa Sanpaolo übernahm daher die Federführung beim Erwerb von Carnegie für die Abteilung FRS von REYL Intesa Sanpaolo. REYL Intesa Sanpaolo Corporate Finance hat mit seinen unschätzbaren Erkenntnissen und seinem Fachwissen dazu beigetragen, dass diese Transaktion zustande kam.