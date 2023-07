TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: VDA, VdIK, KBA - Kfz-Neuzulassungen 06/23

DEU: thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA, Ende der Zeichnungsfrist NLD: Ahold Delhaize, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 05/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 05/23

09:15 ESP: PMI Dienste 06/23

09:45 ITA: PMI Dienste 06/23

09:50 FRA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/23

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (endgültig) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll vom 14.6.23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: 75 Jahre Statistisches Bundesamt und 50 Jahre Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung: "Demokratie braucht Daten - Daten brauchen Demokratie": Festakt mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser anlässlich der Amtsjubiläen

DEU: L-Bank-Wirtschaftsforum, Offenburg

Diesjähriger Gastredner ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und langjährige Diplomat Botschafter Christoph Heusgen. Er wird zum Thema «Neue Weltordnung - das Konzept von West gegen Ost hat ausgedient» sprechen.

08:30 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog», Frankfurt U.a. mit Reden von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch und Bafin-Präsident Mark Branson

10:00 DEU: Fortsetzung mündliche Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über Ausschluss der NPD aus staatlicher Parteienfinanzierung

11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2023, Dresden

11:00 DEU: Bundeskabinett beschließt voraussichtlich Entwurf für Bundeshaushalt 2024 + 14.15 Pk Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027

12:15 DEU: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck besuchen die Charité zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz

13:00 DEU: Bundestag - mit Regierungsbefragung von Bundeskanzler Olaf Scholz + 13.00 Regierungsbefragung

+ 15.00 Aktuelle Stunde zum Standort Deutschland



DEU: Sommerfest Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE), Berlin + 17.50 Rede Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck

17:00 DEU: «Eurobörsentag 2023» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt U.a. mit Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book



DEU: Sommerfest Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU), Berlin + 19.00 Grußwort Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck

----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Gerresheimer , Q2-Zahlen

07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Hornbach Baumarkt AG, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA Bayern, Jahres-Pk zu Ergebnisse Konjunkturumfrage des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus, München 14:00 USA: Coty, Investor Day



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA, Bekanntgabe Ausgabepreis AUT: AT&S, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 04/23

08:00 FIN: Handelsbilanz 05/23 (vorläufig)

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 05/23

08:30 HUN: Industrieproduktion 05/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/23

14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/23

14:30 USA: Handelsbilanz 05/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Dienste 06/23

16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Halbjahres-Pk der Großbrauerei Veltins, Schmallenberg

11:00 DEU: Pk zur Hauptkonferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder, Friedrichshafen

11:30 DEU: Branchentag der Automobil-Zuliefererindustrie mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), Ichtershausen

----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Börsengang der thyssenkrupp nucera AG & Co.KGaA im Prime Standard 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Realeinkommen 05/23

07:00 JPN: Frühindikatoren 05/23 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 06/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 05/23

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 06/23

08:30 HUN: Verbraucherpreise 06/23

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 06/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/23

11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/23



EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn



SONSTIGE TERMINE

DEU: Verkündungstermin im Kapitalanleger-Musterverfahren der Deka Investment GmbH gegen die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE, Braunschweig

09:30 DEU: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zu Beihilfen für KLM in der Corona-Pandemie

10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam

----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz

11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online)

12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung



DEU: Daimler Truck, Absatzzahlen Q2/23



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 05/23

03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/23

03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/23

09:00 AUT: Industrieproduktion 05/23

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/23

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/23 (endgültig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 05/23



SONSTIGE TERMINE

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu nachhaltiger Bodenbewirtschaftung

----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Daimler Truck, Capital Markets Day in Boston/USA

DNK: Tryg, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/23

08:00 GBR: ILO Arbeitslosenquote 05/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/23

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundeskartellamt, Pressekonferenz zur Vorstellung des Jahresberichtes 2022/23 (online)

11:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. «Krankenhausgipfel Spezial» zur Krankenhausreform, Berlin

LTU: Nato-Gipfel (1. Tag), Vilnius



----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: About You, Q1-Zahlen

11:00 DEU: Schaltbau, Hauptversammlung

12:00 GBR: Burberry, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 06/23

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 05/23

09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 06/23

14:30 USA: Realeinkommen 06/23

16:00 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Bundesgerichtshof urteilt in Sachen Mietpreisbremse zur Verjährung des Auskunftsanspruchs von Mietern gegen Vermieter, Karlsruhe

LTU: Nato-Gipfel (2. Tag und Abschluss), Vilnius



----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Barry Callebaut, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fraport Verkehrszahlen 06/23 und 6M 2023

07:00 NOR: Aker ASA, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Taunus-Sparkasse, Bilanz-Pk, Bad Homburg

10:00 DEU: Südzucker, Hauptversammlung

10:00 DEU: Fielmann, Hauptversammlung, Hamburg

12:45 USA: Pepsico, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q2-Zahlen

13:30 USA: Delta Air Lines Q2-Zahlen

15:00 GBR: BT Group, Hauptversammlung

18:00 FRA: Vinci, Q2-Umsatz



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 06/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 05/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 05/23

08:00 GBR: BIP 05/23

08:00 ROU: Verbraucherpreise 06/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

09:00 CSE: Verbraucherpreise 06/23

10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt 07/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 05/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 06/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch Privatbank Julius Bär: Ausblick auf die Finanzmärkte, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Veranstaltung «Zukunftssicherer Mittelstand in der Automobilzulieferindustrie» u.a. mit Jürgen Barke (SPD), Wirtschaftsminister Saarland, Neunkirchen

10:00 DEU: Pk Jahresbericht 2022 der Welthungerhilfe, Berlin

11:00 DEU: VDA-Pressekonferenz zur IAA-Mobility-Messe (online)

11:00 DEU: «Bosch Tech Day», Stuttgart

Vorgestellt wird die neue Bosch-Fertigung für Brennstoffzellen-Technik und es soll Einblicke in die Wertschöpfungskette für Wasserstoff und Bosch-Technik geben.

EUR: Treffen der Eurogruppe, Brüssel



----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems-Chemie, Halbjahreszahlen (Pk 9.15 h)

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Fresenius Medical Care, außerordentliche Hauptversammlung zur bilanziellen Entflechtung von Fresenius, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Volkswagen Konzern Auslieferungen Juni und Q2/23 12:45 USA: Wells Fargo, Q2-Zahlen

12:45 USA: State Street, Q2-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Storebrand, Q2-Zahlen

USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q2-Zahlen

USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 07/23

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 05/23

06:30 JPN: Industrieproduktion 05/23 (endgültig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 06/23

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 06/23

10:00 ITA: Handelsbilanz 05/23

10:00 POL: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 05/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 06/23

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, EFSF, ESM, Slowakei

EUR: Moody's Ratingergebnis Island, Spanien



----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

18:00 DEU: Würth, Halbjahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Investor, Q2-Zahlen

SWE: Nordea, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: BIP Q2/23

04:00 CHN: Industrieproduktion 06/23

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:00 ITA: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

14:30 USA: Empire State Index 07/23



----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. JULI



TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:00 CHE: SFS, Halbjahreszahlen (10.00 h Call)

07:00 CHE: Novartis, Q2-Zahlen (14.00 h Call)

07:00 SWE: Tele2 AB, Q2-Zahlen

08:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q2-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Schibsted, Q2-Zahlen

SWE: Husqvarna, Q2-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 05/23

08:30 CHE: BFS: Bauinvestitionen in der Schweiz 2022

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 06/23

15:15 USA: Industrieproduktion 06/23

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 06/23

16:00 USA: NAHB-Index 07/23



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Beginn Verhandlung am Bundesverfassungsgericht über Klage der Unionsfraktion wegen Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021, Karlsruhe

11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE) und VDMA Power Systems zum Status des Windenergieausbaus an Land, Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------- °



