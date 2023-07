Deutschland und die EU müssen Billionen investieren für die Energiewende - und das in einer Zeit, in der seit Jahrzehnten erstmals die Zinsen stark gestiegen sind und damit Geld teuer geworden ist. Damit werden Investitionen in die Energiewende immer teurer - die Europäische Kommission schätzt aktuell für die EU ein Bedarf von 700 Millarden Euro jährlich, wobei der Betrag noch einmal deutlich steigt, wenn man die dafür zu zahlenden Zinsen berücksichtigt. Nun droht China mit Exportbeschränkungen für Rohstoffe, die für die Energiewende unabdingbar sind - und zeigt uns damit, auf welch unsicheren Beinen unsere Klima- und Energiepolitik steht. Nun verbünden sich Energie-reiche Länder, die vorher verfeindet waren - und binden sich immer enger an China..

Hinweise aus Video: