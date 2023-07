PEKING, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der Landkreis Changsha, ein Ort im Landesinneren der zentralchinesischen Provinz Hunan, auch Xingsha genannt, verzeichnete während der dritten China-Africa Economic and Trade Expo (CAETE) einen Aufschwung der lokalen wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit mit Afrika.

Am 1. Juli, als der Landkreis während der Expo das erste Xingsha·Africa Economic and Trade Exchange Meeting ausrichtete, wurden Verträge für 14 damit in Zusammenhang stehende Programme mit einem Investitionsumfang von 1,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet, die eine neue chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit in Bereichen wie der Produktion, der Energie, der städtischen Infrastruktur, der landwirtschaftlichen Industrialisierung und dem Dienstleistungssektor markieren.