ADGM implementiert sein regulatorisches Rahmenwerk für nachhaltige Finanzen

ADGM hat heute sein regulatorisches Rahmenwerk für nachhaltige Finanzen implementiert, das die umfassendsten ESG-Offenlegungsanforderungen der Region und einen Regulierungsrahmen für Fonds, diskretionär verwaltete Portfolios, Anleihen und Sukuks umfasst, die den Übergang der VAE zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen beschleunigen sollen.

Das Rahmenwerk ergänzt die bestehende Regulierung der ADGM für Kohlenstoff-Ausgleich und erleichtert die Einrichtung der weltweit ersten regulierten Börse und Clearingstelle für Kohlenstoff-Ausgleich in der ADGM.

Diese Maßnahmen spiegeln die Position der ADGM als führendes Zentrum für nachhaltige Finanzen in dem Jahr wider, in dem die VAE Gastgeber der COP28 sind.

Die neuen Vorschriften treten sofort in Kraft und zeigen, wie wichtig es ist, die grüne Agenda in Abu Dhabi , den VAE und weltweit voranzutreiben.

ABU DHABI, VAE, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM) kündigte heute die Umsetzung seines regulatorischen Rahmens für nachhaltige Finanzen mit sofortiger Wirkung an, nachdem er im Rahmen einer öffentlichen Konsultation erhebliche Unterstützung erhalten hatte. Damit stärkt er seine Position als führender nachhaltiger Finanzplatz und natürliche Drehscheibe für nachhaltige Finanzaktivitäten. Das Rahmenwerk umfasst Regeln für nachhaltigkeitsorientierte Investmentfonds, verwaltete Portfolios und Anleihen sowie Anforderungen für Offenlegungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) durch ADGM-Unternehmen. Die Maßnahmen werden das Wachstum eines nachhaltigen Finanzökosystems in den VAE beschleunigen und den Übergang der VAE zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen unterstützen.

Der Rahmen für grüne und klimarelevante Fonds und Portfolios, grüne und nachhaltige Anleihen und Sukuks ist ein bedeutender Schritt, um Kapital zur Finanzierung des Wandels zu Netto-Null zu mobilisieren. Um Produkte und Dienstleistungen anzuerkennen, die den Übergang unterstützen, wird die ADGM eine Kennzeichnung an diejenigen vergeben, die ihre strengen Mindeststandards erfüllen. Sie erlaubt auch die Verwendung des ADGM-Kennzeichens in Marketingmaterialien und in der Kundenkommunikation. Ein Gütesiegel gibt Anlegern die Gewissheit, dass diese Produkte und Dienstleistungen die ADGM-Mindeststandards erfüllen, und regt Anleger dazu an, Kapital in den grünen Wandel zu investieren.