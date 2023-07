PAN GLOBAL SCHÜRFT 1,3 % KUPFER UND 0,5 G/T GOLD ÜBER 5,1 M INNERHALB VON 20 M MIT 0,5 % KUPFER UND 0,3 G/T GOLD BEI CAÑADA HONDA IM ESCACENA-PROJEKT, SÜDSPANIEN

VANCOUVER, British Columbia, 4. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen" ) (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) freut sich, positive Ergebnisse für die ersten drei Folgebohrlöcher im Zielgebiet Cañada Honda beim 100 % unternehmenseigenen Escacena-Projekt im iberischen Pyritgürtel in Südspanien bekannt geben zu können.

„Folgebohrung CHD06, mehr als 100 m östlich von Bohrung CHD05, hat eine sichtbare Kupfermineralisierung durchschnitten, die mit einer EM-Leiteranomalie im Bohrloch (DHEM) übereinstimmt, was bestätigt, dass die Mineralisierung bei Cañada Honda in alle Richtungen offen ist."

Cañada Honda, eine von mehr als 14 Schwerkraftanomalien im Escacena-Projekt, ist nach den am 1. Juni 2023 gemeldeten Bohrergebnissen, die zeigen, dass die Gold- und Kupfermineralisierung am Rand einer 2 km langen Ost-West-Schwerkraft- und DHEM-Anomalie neigungsabwärts zunimmt, ein Ziel mit hoher Priorität. Bohrloch CHD05, das erste eines Folgebohrprogramms mit drei Löchern, zielte auf die Schwerkraftanomalie 150 m neigungsabwärts ab dem vorherigen Bohrloch CHD04 und etwa 330 m neigungsabwärts aus einem historischen Bergbautunnel ab. Die Ergebnisse für das Loch CHD06 100 m östlich von CHD05, das auf eine große DHEM-Anomalie abzielt, stehen noch aus. Das Bohrloch CHD07 ist in Bearbeitung und zielt auf eine Anomalie mit niedrigem spezifischen Widerstand 100 m neigungsabwärts von CHD05 ab. Das Ziel Cañada Honda liegt etwa 3,5 km nördlich des Kupfer-Zinn-Silber-Vorkommens La Romana von Pan Global auf dem Projekt Escacena.

Die Bohrergebnisse für das Bohrloch CHD05 bei Cañada Honda sind in Tabelle 1 zusammengefasst; Details zu den Bohrmanschetten sind in Tabelle 2 unten aufgeführt. Die Lage der Bohrlöcher ist in Abbildung 1 dargestellt. Der Querschnitt der Schwerkraftanomalie ist in Abbildung 2 dargestellt.

Höhepunkte

Loch CHD05 bestätigt, dass die Kupfer-Gold-Mineralisierung mit zunehmender Dicke 150 m neigungsabwärts von Loch CHD04 weitergeht und weit geöffnet bleibt.

neigungsabwärts von Loch CHD04 weitergeht und weit geöffnet bleibt. Die Ergebnisse für CHD05 beinhalten:

20 m bei 0,5 % Cu, 0,3 g/t Au und 1,9 g/t Ag vom Tiefenabschnitt 287 m , einschließlich

5,1 m bei 1,3 % Cu, 0,5 g/t Au und 3,9 g/t Ag

bei 1,3 % Cu, 0,5 g/t Au und 3,9 g/t Ag



0,5 m bei 10,3 % Cu, 1,4 g/t Au und 29 g/t Ag

Für den oberen Teil des Bohrlochs stehen noch keine Analysen zur Verfügung.

Loch CHD06 zeigt sichtbare Kupfermineralisierung, die mit dem DHEM-Ziel etwa 100 m östlich von Loch CHD05 zusammenfällt.

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Ergebnisse von Cañada Honda Bohrloch CHD05 (alle Durchteufungen entsprechen 90 % bis 100 % der tatsächlichen Mächtigkeit)

Bohrung Von Nach Int Cu Au Ag Pb Zn Co

m m m % g/t g/t ppm ppm ppm CHD05 287,0 307,0 20,0 0,5 0,3 1,9 38 124 102

296,0 307,0 11,0 0,8 0,4 2,4 36 147 117

296,0 301,0 5,1 1,3 0,5 3,9 39 154 182

296,0 296,5 0,5 10,3 1,4 29,2 114 371 592

Tabelle 2 – Cañada Honda Bohrloch CHD05 Daten zum Bohrkragen

Loch Nr.: Ostwert 1 Nordwert 1 Azimuth (º) Dip (°) Tiefe (m) CHD05 737208 4156446 180 -70 443,4

1 Die Koordinaten sind im ERTS89-Datum UTM29N



QS/QK-Verfahren

Die Kerngröße war HQ (63 mm) und alle Proben waren ½ Kern. Die nominale Probengröße betrug 1 m Kernlänge und reichte von 0,4 m bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand von geologischen Kontakten definiert, wobei Anfang und Ende jeder Probe physisch auf dem Kern markiert wurden. Das Schneiden der Bohrkerne mit Diamantscheibe und die Probenentnahme wurde zu jeder Zeit von Mitarbeitern des Unternehmens beaufsichtigt. Duplikatproben von ¼ Kern wurden bei etwa jeder 30. Probe entnommen und zertifizierte Referenzmaterialien bei etwa jeder 25. Probe in jeder Charge eingesetzt.

Die Proben wurden an das Labor ALS in Sevilla, Spanien, geliefert und im Labor von ALS in Irland analysiert. Alle Proben wurden zerkleinert und gespalten (Methode CRU-31, SPL22Y) und pulverisiert (Methode PUL-31). Die Goldanalyse erfolgte durch eine 50-g-Brandprobe mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP22), und die Multielementanalyse wurde mit einem 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP61) durchgeführt. Die Ergebnisse der überhöhten Basismetallgehalte wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss ICP AES (Methode OG-62) untersucht.

Informationen zum Escacena Project

Das Escacena-Projekt umfasst ein weitläufiges, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena liegt in der Nähe der in Betrieb befindlichen Minen Las Cruces und Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wobei sich Minera Los Frailes/Grupo Mexico in der abschließenden Genehmigungsphase befindet und mit dem Bau voraussichtlich 2023 begonnen wird. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Vorkommen von La Romana und eine Reihe anderer aussichtsreicher Zielgebiete, darunter Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep, Romana North, Romana West, Cañada Honda, Bravo, Barbacena, Al Pozo und San Pablo.

Informationen zu Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. zielt aktiv auf kupferreiche Mineralvorkommen ab, da Kupfer angesichts der überzeugenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage und der Aussichten auf langfristig hohe Preise ein entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende ist. Das Escacena-Projekt, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens befindet sich im produktiven iberischen Pyritgürtel in Südspanien, wo Infrastruktur, Bergbau und Fachwissen sowie die Unterstützung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammengenommen ein erstklassiges Gebiet für Bergbauinvestitionen darstellen. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Fachleuten in den Bereichen Exploration, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle für einen sicheren Betrieb und höchsten Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinschaften engagieren.

Sachverständiger

James Royall, Vice President Exploration von Pan Global Resources und Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101 (Kanada), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung geprüft. Royall agiert unabhängig vom Unternehmen.

Im Namen des Verwaltungsrats

www.panglobalresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich aller Aussagen in Bezug auf Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Resultate und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, daher sollte man sich auf solche zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf den Betrieb, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der „Management Discussion and Analysis" des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens lesen, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung vorlagen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

WEDER TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DES BEGRIFFES IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

KONTAKT: Jason Mercier, VP Investor Relations and Communications, jason@panglobalresources.com, +1 778 372-7101, www.panglobalresources.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2146399/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DRILLS_1_3__COPPER_AND_0_5.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2146401/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DRILLS_1_3__COPPER_AND_0_5.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2146402/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_DRILLS_1_3__COPPER_AND_0_5.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pan-global-schurft-1-3--kupfer-und-0-5-gt-gold-uber-5-1-m-innerhalb-von-20-m-mit-0-5--kupfer-und-0-3-gt-gold-bei-canada-honda-im-escacena-projekt-sudspanien-301869776.html

Der PRIN RL EST IN/SHS BEN INT wird aktuell mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 9,59USD gehandelt.