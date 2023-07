Die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) wird weiter ausgebaut

Honig, Milchprodukte, Marmelade und andere charakteristische Produkte aus Kirgisistan wurden ebenfalls vorgestellt. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Ministeriums für Wirtschaft und Handel der Kirgisischen Republik in China haben die chinesischen Verbraucher ein starkes Interesse an Produkten aus Kirgisistan gezeigt, aber es fehlten ihnen Einkaufsmöglichkeiten.

Auf der diesjährigen Investitions- und Handelsmesse wurde ein reichhaltiges Angebot an typischen Lebensmitteln, Konsumgütern, Kunsthandwerk und landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus verschiedenen Ländern präsentiert, das den Besuchern die Möglichkeit bot, einzukaufen und gleichzeitig einen Einblick in fremde Sitten und Gebräuche zu erhalten.

Angesichts der Instabilität und Ungewissheit in der Weltwirtschaft haben die SOZ-Länder die Zusammenarbeit von Industrie- und Lieferketten gestärkt und eine wirksame Bündelung von Faktoren und Ressourcen gefördert, was zur Widerstandsfähigkeit und Stabilität der globalen Ketten beiträgt, so die Teilnehmer des Forums.

PEKING, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des People's Daily: Das SCO Industrial and Supply Chains Forum und die International Investment and Trade Expo 2023 wurden kürzlich in Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong eröffnet.

