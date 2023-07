AM 4. JULI STARTET DIE SPHEERA-PLATTFORM VON RYFF UND BEFREIT MARKEN UND INHALTE

Die Spheera -Plattform von Ryff fungiert als Brücke, die 53 Millionen kleine, mittlere und große Marken auf der ganzen Welt mit einem riesigen Pool an visuellen Inhalten verbindet und überholte Branchenkonventionen durchbricht. Ryff bietet eine überlegene Alternative und ermöglicht Marken und Content Creator die Kontrolle.

LONDON und HONG KONG und HOLLYWOOD, Kalifornien, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Ryff, der Erfinder von VPP, hat erklärt, dass alle Marken und Eigentümer von Inhalten an diesem 4. Juli von den Konventionen der Branche befreit sind. Die Einführung von Spheera bietet Storytellern, Kreativen, TV- und Filmstudios, Streamern und Sendern weltweit die Freiheit, sich zu verbinden.

Marktpotenzial

Das in New York ansässige Forschungsunternehmen Radicle Insights, das von der renommierten Chapman University Film School unterstützt wird, hat einen Bericht veröffentlicht, in dem das Potenzial für Fernsehsender wie NBC, ITV, Channel 4, Disney und andere hervorgehoben wird, durch die Implementierung von VPP über 1 Milliarde Dollar zu generieren.

Scene Intelligence, eine von Ryff erfundene Technologie, nutzt proprietäre KI, maschinelles Lernen (ML) und visuelles Computing, um die Welt der Produktplatzierung zu revolutionieren.

Durch die Nutzung dieser Fortschritte zeigt Scene Intelligence von Ryff den Marken „kaufenswerte Momente" auf und eröffnet ihnen so enorme Möglichkeiten, mit potenziellen Zielgruppen in Kontakt zu treten. Dazu gehört ein umfangreicher Streaming-Katalog mit 250.000 Stunden Inhalt sowie Live-Sport, neue Fernsehsendungen und Filme.

Auf diese Weise hauchen sie der stagnierenden Produktplatzierungsbranche neues Leben ein. Eine Transformation, die nahtlos die Kluft zwischen Marken und ihren Kunden überbrückt.

„Ryffs Ansatz besteht darin, die emotionalen Auslöser zu identifizieren, die unsere Markenerinnerung und vor allem den Absatz fördern", so Frank Eribo, LØCI-Präsident für Nordamerika. „Die Technologie von Ryff überbrückt nahtlos die Lücke zwischen unseren Trainern und unseren vielversprechenden

Zielkunden."

Kontrolle und Skalierung für Marken, Werbetreibende und Content-Eigentümer

Spheera ist eine umfassende Plattform, die jede Art von visuellen Medien einbezieht, einschließlich Influencer und Live-Sport. Spheera deckt kaufenswerte Momente auf, die einzeln oder in großen Mengen gekauft werden können, und ermöglicht es Marken, effektive Markenkampagnen zu erstellen.

Mit einer wachsenden Bibliothek von Tausenden von Fernsehsendungen, Filmen und Sportarten können Marken nach Virtual Placement Opportunities (VPOs) suchen, die zu ihren Produkten und ihrem Zielmarkt passen. Sie können die Ergebnisse auf der Grundlage von Marktkategorien, Inhaltsgenres, Formaten und Szenen filtern.

Spheera erstellt einen Kampagnenbericht mit Daten und Leistungsanalysen, um eine höchst effektive Kampagne zu gewährleisten. Kampagnen sind einfach zu erstellen, zu planen und zu verfolgen.

Relevant, wiederholbar und authentisch - Spheera ist das neue Zeitalter der Produktplatzierung. Ryff wurde bereits zum Gewinner der Comcast AI Lift-Off Challenge und des Fast Company's Next Big Thing in Tech gekürt.

INFORMATIONEN ZU RYFF

Das 2018 gegründete Unternehmen Ryff ist führend in der virtuellen Produktplatzierung (VPP). Ryff ermöglicht die nahtlose und authentische Konvergenz von Inhalten und Marken.

