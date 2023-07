Huawei enthüllt drei innovative Lösungen für Rechenzentren auf dem Global Smart Green Data Center Summit 2023

ULANQAB, China, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der Global Smart Green Data Center Summit 2023 fand am 4. Juli in Ulanqab, Innere Mongolei, statt. Unter dem Motto „Smart DC, Building the Green Future" trafen sich führende Vertreter der Branche, um neue Möglichkeiten, Anforderungen und Herausforderungen für die Rechenzentrumsbranche in der Ära des KI-Computing zu diskutieren, wobei der Schwerpunkt auf umweltfreundlichen Rechenzentren lag. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorstellung der drei innovativen Lösungen von Huawei für Rechenzentren.

In seiner Eröffnungsrede betonte Hou Jinlong, Präsident von Huawei Digital Power, dass die beschleunigte digitale Transformation zu einem Anstieg der globalen Verbindungen und der Anforderungen an die Rechenleistung geführt hat, was eine höhere Nachfrage nach dem Bau von Rechenzentren zur Folge hat. Durch die Integration von Bit-, Watt-, Wärme- und Batterietechnologien (4T) konzentriert sich Huawei auf die Bereitstellung von Rechenzentren unterschiedlicher Größe und unternehmenskritische Energielösungen für verschiedene Unternehmen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche beim Aufbau zukunftssicherer, einfacher, intelligenter und zuverlässiger Rechenzentren zu unterstützen, sodass jedes Watt mehr Rechenleistung übertragen kann.

Charles Yang, President of Global Marketing, Sales and Services von Huawei Digital Power, hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Leveraging Computing Power to Build a Low-Carbon Smart Future (Nutzung der Rechenleistung für den Aufbau einer kohlenstoffarmen, intelligenten Zukunft)". Er betonte das Engagement von Huawei, ein weltweit führendes, robustes und sicheres technologisches System aufzubauen, das digitale und leistungselektronische Technologien integriert. Dieses System unterstützt globale Kunden und Ökosystempartner beim Aufbau einer kohlenstoffarmen, intelligenten Zukunft für den gemeinsamen Erfolg in einer florierenden digitalen Wirtschaft.

Vorstellung von szenariobasierten Rechenzentrumslösungen der nächsten Generation

Fei Zhenfu, Präsident von Huawei Data Center Facility Domain, stellte die nächste Generation der indirekten Verdunstungskühlung EHU und die mobile intelligente Managementlösung iManager-M vor. Diese szenariobasierten Lösungen für Rechenzentren versprechen optimale Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus und sollen die hochwertige Entwicklung der Rechenzentrumsbranche vorantreiben.