Wirtschaft Ministerium fürchtet keine Abhängigkeit von Schweine-Importen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium fürchtet nach eigenen Angaben angesichts eines deutlich schrumpfenden Schweinebestands keine Abhängigkeit von Importen. "2021 lag der Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei Schweinefleisch noch bei über 130 Prozent", sagte eine Ministeriumssprecherin in Berlin der dts Nachrichtenagentur.



"In der Bilanz wird demnach wesentlich mehr exportiert als importiert." Von einer Abhängigkeit bei der Versorgung mit Schweinefleisch aus dem Ausland könne daher keine Rede sein, fügte sie hinzu. Zwischen 2010 und 2020 hat sich die Zahl der Schweine haltenden Betriebe von knapp 60.000 auf rund 32.000 Betriebe fast halbiert.