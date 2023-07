HEILBRONN (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zu Kindergrundsicherung:

"Statt über Geld zu streiten, sollte die Ampel zunächst ihr Versprechen umsetzen, die zahlreichen finanziellen Hilfen für Familien und Kinder zu bündeln und zu vereinfachen. Denn noch immer wird etwa der Kinderzuschlag nur von gut einem Drittel der berechtigten Familien beantragt. Es wäre den rund drei Millionen armutsgefährdeten Kindern in Deutschland also schon geholfen, wenn sie das bekämen, was ihnen ohnehin zusteht. Zumindest darauf sollte sich die Ampel einigen können - auch wenn es Geld kostet."/zz/DP/ngu