Kabinett will Entwurf für Bundeshaushalt beschließen

Die Kabinettsmitglieder der Grünen werden nach einer koalitionsinternen Verabredung über das weitere Vorgehen bei der Kindergrundsicherung nach Angaben von Paus dem Bundeshaushalt am Mittwoch aber zustimmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Montag in einem Schreiben an Paus deutlich gemacht, dass Einvernehmen darüber bestehe, die Kindergrundsicherung nach Ende der parlamentarischen Sommerpause im Kabinett zu beschließen. Er bat Paus, "zügig" einen Gesetzentwurf dafür fertigzustellen./hoe/DP/ngu

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2024 beschließen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) informiert darüber am Mittag (14.15 Uhr) in Berlin. Das Kabinett verabschiedet auch den Finanzplan bis 2027.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer