BERLIN (dpa-AFX) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wollen sich am Mittwoch an der Berliner Charité über Möglichkeiten des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes informieren. Die Minister wollen sich dafür mit Vertretern des Klinik-Vorstands sowie drei Pflegekräften aus dem Ausland über die Anwerbung und Integration von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern austauschen.

Heil und Habeck treffen ausländische Pflegekräfte an Charité

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer