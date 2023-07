Biden empfängt vor Nato-Gipfel Schwedens Regierungschef in Washington

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 die Nato-Mitgliedschaft beantragt. Finnland ist seit Anfang April Mitglied. Es ist ungewiss, ob die Blockade mit Blick auf Schweden bis zum Nato-Gipfel in Vilnius am kommenden Dienstag und Mittwoch gelöst werden kann. Darauf hatten Schweden und viele Nato-Bündnispartner gehofft.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine Woche vor dem Nato-Gipfel in Litauen will US-Präsident Joe Biden Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson im Weißen Haus empfangen. Bei dem Gespräch am Mittwoch soll es nach Angaben der US-Regierungszentrale unter anderem um den angestrebten Beitritt Schwedens zu dem Militärbündnis gehen, für den noch immer die Zustimmung der Türkei und Ungarns fehlt.

