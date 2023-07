Biotech-Konzern Evotec erhält weiteren Auftrag vom US-Verteidigungsministerium

Die Evotec Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 20,80EUR gehandelt.

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec hat über seine US-Tochter Just Evotec Biologics einen weiteren Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten. Das teilte der Konzern am Mittwoch in Hamburg mit. Bei dem Auftrag im Wert von bis zu 74 Millionen US-Dollar (68 Mio. EUR) geht es um die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen Orthopoxviren.

