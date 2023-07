Mit 44 Tagen ist die Haufenlaugung der abgebauten Großprobe (800 t) abgeschlossen. Das zerkleinerte Gestein wird nun aus dem Becken genommen und anschließend wird das Gold und Silber entnommen, das sich abgesetzt hat. Die Menge des Goldes und Silbers wird dann schließlich den Gehalt bestimmen, der in Kürze bekanntgegeben wird. Die Spannung steigt also!

Tocvans CEO, Brodie Sutherland, kommentierte in der heutigen News: "Wir freuen uns sehr, diesen wichtigen Schritt erfolgreich abgeschlossen zu haben und erwarten in Kürze die endgültigen Ergebnisse. Die Daten, die wir bisher erhalten haben, sind allesamt sehr ermutigend und deuten darauf hin, dass die Haufenlaugungsgewinnung bei Pilar mit der Gewinnung in den benachbarten Tagebauminen gleichziehen oder diese sogar übertreffen wird. Darüber hinaus scheinen fortgesetzte Studien der Schwerkraft- und Rührlaugungsgewinnungsmethoden ein noch stärkeres Argument für eine hohe Gold- und Silbergewinnung bei Pilar durch fortschrittliche Techniken zu liefern."

Zusätzlich zu den 800 t Erz für die Haufenlaugung wurden 350 t zerkleinertes Erz und 250 t grobes Großproben-Erz für die alternativen Verarbeitungsschritte mit Gravität/Schwerkraftgewinnung und gemischten Laugungstests verarbeitet. Die Ergebnisse dieser alternativen Verarbeitungsschritte stehen ebenfalls noch aus und werden anschließend mit den Ergebnissen der Haufenlaugung verglichen, um schließlich die beste Verarbeitungsmethode zu bestimmen. Das zerkleinerte Erz hat verschiedene Größen, von klein- bis grobkörnig (angegeben in "Mesh"). Ein gemischter Zyanid-Laugungstest zeigte nun eine Gewinnungsrate von 81% für Gold und 99% für Silber nach einer 72-stündigen Laugungszeit, bei der nur wenig Zyanid (0,47 kg pro Tonne Gestein) verbraucht wurde, was darauf schliessen lässt, dass die Produktionskosten gering ausfallen.

Jetzt heisst es für uns Aktionäre, auf die finalen Ergebnisse zu warten. Beim benachbarten Goldprojekt Santana von Minera Alamos Inc. (Börsenwert: $146 Mio.) waren diese Ergebnisse übrigens der Startschuss für die Minenentwicklung, da diese Ergebnisse für Osisko Gold Royalties Ltd. (Börsenwert: $3,8 Mrd.) ausgereicht haben, zum strategischen Partner von Minera Alamos zu werden. Die Aktie verachtfachte sich in dieser Zeit.

Ein ähnliches Szenario ist nun auch für Tocvan denkbar, denn wie CEO Brodie Sutherland in der heutigen News betonte, wird erwartet, dass die endgültigen Ergebnisse der Pilar-Großprobe mit benachbarten Goldprojekte vergleichbar oder besser ausfallen werden. Die nächsten Wochen werden also alles andere als langweilig, denn zusammen mit dem bevorstehenden Bohr- und Trenching-Programmen steht ein starker Newsflow bevor.

Die vollständige Pressemitteilung :

Tocvan gibt den Abschluss des Laugungsprozesses zur Gewinnung von Gold und Silber aus der Großprobe bekannt: Weitere positive Ergebnisse, endgültige Gewinnungsrate steht noch aus

Wichtigste Eckdaten:

• Laugungsprozess abgeschlossen, vorläufige Ergebnisse bestätigen die aktive Gewinnung von Gold und Silber in diesem Verfahren

-- 44 Tage aktive Laugung im Rahmen des Tests abgeschlossen

-- Zwei zertifizierte Labore bestätigen den Gehalt

-- Endgültige Gewinnungsergebnisse stehen noch aus

• Das Unternehmen bereitet sich auf die nächsten Schritte vor

-- Gewinnung von Gold und Silber aus Großprobe

-- Gravitationsgewinnung und Rührlaugungstests

---- NEUE Ergebnisse der Bottle-Roll-Rührlaugungstests:

---- Gewinnung von 81 % Gold und 99 % Silber nach 72 Stunden Verweilzeit

-- Schlitzprobenahmen aus Schürfgräben

-- Vorbereitung des Bohrprogramms (Genehmigung für 83 Bohrstandorte)

Calgary, Alberta – 4. Juli 2023 / IRW-Press / - Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, ein Update und die Probenergebnisse einer Großprobe bekannt zu geben, die auf seinem Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora durchgeführt wurde. Der Laugungsprozess ist abgeschlossen und die Techniker des Unternehmens sind nun dabei, die Laugungsplatte zu waschen und für die endgültige Probenahme, die Außerbetriebnahme und die Edelmetallgewinnung vorzubereiten. Der aktive Laugungsprozess dauerte 44 Tage, wobei Gold und Silber aus über 800 Tonnen Material der Großprobe gewonnen wurden. Die Beprobung des Materials der Großprobe wurde im Mai abgeschlossen (Pressemeldung vom 16. Mai 2023); die Ergebnisse von ALS (Hermosillo) ergaben einen Durchschnittsgehalt von 1,9 g/t Au und 12,7 g/t Ag. Ein Labor vor Ort nahm während des Programms Proben der Laugungslösung, wobei wöchentlich Doppelproben an die zertifizierten Laboreinrichtungen von LTM (Hermosillo) und SGS (Durango) geschickt wurden. LTM (Hermosillo) wird nach der abschließenden Analyse der Daten einen offiziell berechneten Head-Gehalt und die Gewinnungsrate für Gold und Silber bekannt geben. Das Unternehmen ist mit dem Fortschritt der Datenerfassung während des gesamten Prozesses zufrieden und sieht sich durch die ersten Hinweise auf eine erfolgreichen Gold- und Silbergewinnung ermutigt.

Aktueller Stand der Rührlaugung

Wie zuvor bekannt gegeben, sind weitere 350 Tonnen zerkleinertes Material und 250 Tonnen Rohmaterial für die Gravitationsgewinnung bzw. spätere Rührlaugungstests bestimmt. Die aus der Feinfraktion des gesiebten, nicht mittels Haufenlaugung verarbeiteten Materials entnommenen Proben lieferten Gehalte von im Schnitt 2,1 g/t Au und 14,8 g/t Ag. Die Feinfraktion wird zusammen mit zusätzlichem Material aus der Großprobe zur Prüfung von Gravitationsgewinnungsmethoden mit späterer Rührlaugung verwendet, wie dies in der von LTM durchgeführten Laugungsstudie vorgeschlagen wurde, da sie Potenzial für eine hohe Gold- und Silberausbeute haben. Ein von LTM durchgeführter neuer Bottle-Roll-Rührlaugungstest mit Cyanid anhand von Material mit 20 Mesh Siebgröße ergab nach einer 72-stündigen Verweilzeit eine Gewinnung von 81% Gold und 99% Silber. Während der Verweilzeit wurde ein mäßig niedriger Natriumcyanidverbrauch von 0,47 kg/t und ein mäßiger CaO-Verbrauch von 1,72 kg/t verzeichnet. LTM empfiehlt die Durchführung von Bottle-Roll-Studien für drei verschiedene Mahlgrade (100 Mesh, 140 Mesh und 200 Mesh), um die Auswirkungen auf die Gewinnung zu bewerten.

„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss dieses wichtigen Schritts und rechnen in Kürze mit den endgültigen Ergebnissen“, so CEO Brodie Sutherland. „Die bisher vorliegenden Daten sind allesamt sehr ermutigend und deuten darauf hin, dass die Gewinnung mittels Haufenlaugung bei Pilar mit den in den Tagebaubetrieben in der Nähe verzeichneten Gewinnungsraten übereinstimmen oder diese sogar übertreffen wird. Darüber hinaus scheinen fortgesetzte Studien von Gravitations- und Rührlaugungsgewinnungsmethoden ein noch stärkeres Argument für eine hohe Gold- und Silbergewinnung bei Pilar durch den Einsatz fortschrittlicher Techniken zu liefern.“

Tafel 1. A. Techniker bereiten Lösungsproben vor. B. Labortechniker bei der Erfassung analytischer Daten. C. Haufenlaugungshalde.



Vollbild



Vollbild

Zusammenfassung der diagnostischen Laugungsstudie

Die vollständigen Ergebnisse der diagnostischen Laugungsstudie können auf der Website des Unternehmens und in der Pressemeldung vom 29. März eingesehen werden. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse der diagnostischen Edelmetall-Laugungsstudie, die von LTM durchgeführt wurde.



Vollbild

Vollständige Pressemitteilung: https://www.irw-press.com/de/news/tocvan-gibt-den-abschluss-des-laugun ...

Über das Pilar Projekt

Das Pilar Gold-Silber-Projekt hat vor Kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor Kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 22.000 Bohrmeter absolviert.

Zu den Höhepunkten der Phase-3-RC-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

• 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

• 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der Phase-2-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

• 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

• 29 m mit 0,7 g/t Au

• 35,1 m mit 0,7 g/t Au

Zu den Höhepunkten der Phase-1-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

• 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

• 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

• 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

• 61 m mit 0,8 g/t Au

• 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag

• 13 m mit 9,6 g/t Au

• 9 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag



Karte von Sonora (Mexiko) mit der Lage der Projekte von Tocvan im Vergleich zu anderen großen Projekten in der Region

Über das Picacho Projekt

Es wird angenommen, dass das Gold-Silber-Projekt El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Auf dem Projekt wurden bisher nur weit auseinander liegende Erkundungsbohrungen durchgeführt, die nicht weiter verfolgt wurden. Tocvan ist der Ansicht, dass dies eine hervorragende Gelegenheit für die Entdeckung eines Gebiets mit mehreren Millionen Unzen darstellt.



Übersichtskarte des Gold-Silber-Projekts El Picacho.



Schematischer Querschnitt des Explorationsmodells von El Picacho. Der Umriss der Grube San Francisco ist nur als Größenreferenz dargestellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 37 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 39.925.971



Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,475 CAD (04.07.2023)

Marktkapitalisierung: $19 Mio. CAD



Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,347 EUR (04.07.2023)

Marktkapitalisierung: €14 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

