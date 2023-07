Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg lenkt seine Ressourcen vermehrt auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) und zieht diese von der Realisierung des Metaverse ab. Die versuchte Implementierung eines Metaverse verbrannte viel Geld. Dieser Strategie-Schwenk kam gut am Kapitalmarkt an, nachdem aktuell ein Hype bei KI-Aktien herrscht. Unter anderem stieg auch Starinvestorin Cathie Wood im Juni 2023 bei der Facebook-Mutter Meta ein und kaufte Aktien im Wert von rund 40 Millionen Dollar. Meta wird als potenzieller KI-Gewinner gesehen. Zuletzt präsentierte der US-Konzern unter anderem einen selbst entwickelten Chip für das Training von KI und ein eigenes KI-Sprachmodell, die ChatGPT-Alternative I-JEPA.

Der Aktienkurs von Meta Platforms hat seinen im Jahre 2022 erlittenen Verlust im ersten Halbjahr 2023 fast vollständig kompensiert. Das partielle Tief wurde am 4. November 2022 mit dem Wert von 88,09 US-Dollar markiert. Vom All Time High bei 384,33 US-Dollar am 1. September 2021 war dies ein Kursverlust von rund 77 Prozent. Der Charakter der Kursumkehr war „V“-förmig, wobei auch der Overnight-Gap, hervorgerufen durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 26. Oktober 2022, wieder geschlossen wurde. Auch die Bildung des Aufwärtstrends folgte unmittelbar auf das partielle Tief. Summa summarum hat die Trendentwicklung bis dato rund 222 Prozent an Kursplus zur Folge. Dennoch zieht diese extreme Kursaufwertung aufgrund der geplanten Gewinne keine hohen KGVs nach sich. Das erwartete KGV 2025 bei 16,79 liegt dabei noch im Rahmen des Zumutbaren. Aktuell testet der Kurs den Widerstand bei 290,58 US-Dollar. Kann diese Marke überwunden werden, könnte die Kursentwicklung bis zum Widerstand bei 348,27 US-Dollar laufen.

Meta Platforms Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: