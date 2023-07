FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel warnt davor, den jüngsten Rückgang der Inflationsrate überzubewerten. Es sei "zu früh für eine Entwarnung", sagte Nagel am Mittwoch laut Redetext zur Eröffnung eines Bundesbank-Symposiums in Frankfurt. "Denn die Inflation hat insgesamt an Breite gewonnen."

Im Juni 2023 lagen die Verbraucherpreise im Euroraum ersten Zahlen zufolge um 5,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Für Mai hatte die europäische Statistikbehörde Eurostat noch eine Inflationsrate von 6,1 Prozent errechnet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an.