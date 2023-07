JEFFERIES stuft GSK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 1575 auf 1525 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison der europäischen Pharmakonzerne sei er insgesamt neutral gestimmt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für GSK rechnet er jedoch mit niedrigeren Umsatzzahlen als der Analystenkonsens. Das neue Kursziel begründete der Experte mit negativen Währungseffekten./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 15:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 16,15EUR gehandelt.