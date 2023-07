Wirtschaft Trend zu Öko-Landbau schwächt sich ab

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Trend zur Umstellung auf Öko-Landbau hat sich in Deutschland zuletzt etwas abgeschwächt. Der Anteil der Bio-Höfe an allen Landwirtschaftsbetrieben stieg 2022 nur um 0,2 Punkte auf 14,2 Prozent, wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilte.



In den Vorjahren nahm er teilweise um bis zu 1,0 Prozentpunkte zu. Insgesamt wirtschafteten im vergangenen Jahr 36.912 Höfe in Deutschland ökologisch, 2021 waren es 36.307. Dabei wurden 57.611 Hektar auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt. Die gesamte Bio-Anbaufläche wuchs damit auf 1.859.842 Hektar, was einen Anteil von 11,2 Prozent an der gesamten Landwirtschaftsfläche Deutschland ausmachte.