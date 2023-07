Heute erneut stark enttäuschende Daten aus China (Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen) - das steht heute im Fokus der Märkte, neben dem Protokoll der letzten Fed-Sitzung. China wird damit immer mehr vom Hoffnungs-Kandidaten zum Sorgenkind, das diesmal die Weltwirtschaft nicht vor der Rezession retten kann (wie noch im Gefolge der Finanzkrise). Aus den USA kommen im Lauf der Woche nun sehr wichtige Daten: morgen der ISM Dienstleistungsindex - geht auch dort die zuletzt zu beobachtende Abkühlung weiter und kündigt damit eine Rezession an? Und am Freitag dann die US-Arbeitsmarktdaten: sind diese zum 15.Mal in Folge besser als erwartet, oder kommt die Abkühlung auch am Arbeitsmarkt an? Erklärt das Fed-Protokoll, warum die US-Notenbank im Juni die Zinsen nicht angehoben hat, aber indirekt zwei weitere Zinsanhebungen angekündigt hat?

Hinweise aus Video:

1. FOMC-Protokoll: Die US-Inflation bleibt zu heiß für die Fed

2. Invertierte Zinskurve in den USA mit historischer Dimension

3. US-Aktienmarkt war im Juni ein Mega-Desaster für Shortseller

Das Video "Schwache China-Zahlen und Fed im Fokus!" sehen Sie hier..