Deutsche Umwelthilfe stoppt massive Verbrauchertäuschung durch irreführende Werbung mit angeblicher "Klimaneutralität" von Produkten und Dienstleistungen

Berlin (ots) -



- Zwischenbilanz nach gut einem Jahr: Von rund 20 eingeleiteten juristischen

Verfahren hat die DUH mehr als ein Drittel bereits erfolgreich vor Gericht

gewonnen beziehungsweise strafbewehrte Unterlassungserklärungen der

Unternehmen erwirkt

- DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert von Handel und Industrie, auf jegliche

Produktwerbung mit angeblich klima-, CO2- oder umweltneutralen Produkten zu

verzichten

- DUH kritisiert die bisherige Untätigkeit der zuständigen

Verbraucherschutzminister in Bund und Ländern, wie in anderen EU-Staaten

eigenständig irreführende Werbeversprechen zu verfolgen: Zur rechtlichen

Klarstellung sollen die zuständigen Bundesminister Lemke, Habeck und Buschmann

Werbeaussagen zu angeblich "klimaneutralen" Produkten verbieten



Etwas mehr als ein Jahr nach dem Start der Kontrolle irreführender Werbung mit

angeblich "klimaneutralen", "CO2-neutralen" oder "umweltneutralen" Produkten

oder Dienstleistungen und gleich mehreren Erfolgen im Rahmen von

Gerichtsverfahren und außergerichtlich abgegebenen Unterlassungserklärungen ruft

die Deutsche Umwelthilfe (DUH) alle Unternehmen auf, sofort aus irreführender

Werbung mit entsprechenden Werbeaussagen auszusteigen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die DUH zieht eine Zwischenbilanz: Das Verfahren gegen den MineralölkonzernTotalEnergies hat die DUH am 24. März 2023 vor dem Landgericht Düsseldorfgewonnen. Der Fußball-Erstbundesligist 1. FC Köln, der Konsumgüterkonzern Beiersdorf , das Flüssiggasunternehmen Tyczka Energy, die DrogeriemarktketteRossmann, die Mother Nature App, der Mobilitätsdienstleister Intelligent Apps,der Büromaterialhersteller Faber-Castell und der Reiseanbieter Green Airlineshaben jeweils eine Unterlassungserklärung unterzeichnet. Mit weiteren dreiUnternehmen steht die DUH in Verhandlung über die Abgabe einer entsprechendenVerpflichtungserklärung, sechs Verfahren sind noch gerichtsanhängig.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Unsere bisher durchweg erfolgreichverlaufenden Gerichtsverfahren wie auch die außergerichtlichen Einigungen zuirreführenden und verbrauchertäuschenden Klimaneutralitätsversprechen senden eindeutliches Signal an alle Unternehmen: Statt sich über zum Teil dubioseKompensationsprojekte ein grünes Image zu verpassen, sollten Unternehmen ehrlichdie Umweltauswirkungen ihrer Produkte selbst reduzieren und vermeiden unddarüber in einen Wettbewerb um das beste Produkt treten. So geht echterKlimaschutz! Während wir uns vor Gericht für den Schutz von Verbraucherinnen undVerbraucher einsetzen, verweigern sowohl die zuständigenVerbraucherschutzminister der Länder als auch auf Bundesebene Steffi Lemke,