Trendwende auf dem deutschen Investmentmarkt lässt auf sich warten / Transaktionsvolumen bleibt auch zum Halbjahr mit 15 Milliarden Euro extrem niedrig

Frankfurt (ots) - An der grundlegenden Zurückhaltung der Investoren beim Kauf

und Verkauf von Immobilien hat sich auch im zweiten Quartal 2023 nichts

geändert: Die aktuell in der Statistik stehenden 14,9 Milliarden Euro für das

erste Halbjahr entsprechen in etwa dem Volumen aus 2012 und im langjährigen

Schnitt liegt der aktuelle Wert sogar um 53 Prozent darunter, so der das

internationale Immobilienberatungsunternehmen JLL. Gegenüber dem Vorjahr ergibt

sich ein Minus von 59 Prozent. Was nach wie vor fehlt, sind größere

Transaktionen - insbesondere im Bürosektor und bei Portfolios.



Vor diesem Hintergrund muss die Frage, ob der Investmentmarkt wieder

vollumfänglich funktioniert, mit einem klaren Nein beantwortet werden.

Spiegelbild dessen ist ein Transaktionsvolumen, welches in den Monaten April bis

Juni mit 7,1 Milliarden Euro sogar noch unter dem Wert der ersten drei Monate

dieses Jahres von 7,8 Milliarden Euro lag. Keimte zu Beginn des Jahres noch die

Hoffnung auf eine deutliche Belebung in der zweiten Jahreshälfte, muss nun

nüchtern festgestellt werden, dass sich eine solche wohl erst im nächsten Jahr

zeigen wird.