Die Aktie der zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen zählenden Covestro (ISIN: DE0006062144) trat nach ihrem Hoch von Anfang Februar 2023 bei 44 Euro in einen Seitwärtsbewegung von 36 Euro bis 41 Euro ein. Auf die Nachricht, dass der Ölkonzern Abu Dhabi Oil Interesse an einer Übernahme von Covestro habe, legte der Aktienkurs am 20.6.23 auf Schlusskursbasis 12,9 Prozent auf 45,51 Euro zu. Nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum neuen Jahreshoch bei 50,10 Euro vom 27.6.23 korrigierte die Aktie mittlerweile auf ihr aktuelles Niveau bei 47,20 Euro.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen jener Experten, die die Covestro-Aktie mit Kurszielen von bis zu 64 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen. Mit (Turbo)-Calls können Anleger bereits dann hohe prozentuelle Gewinne erreichen, wenn die Aktie wieder ihr Jahreshoch vom 27.6.23 bei 50,10 Euro erreicht.