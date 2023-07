Zocken verboten / So wurde der Itzehoer Aktien Club zur Erfolgsgeschichte

Itzehoe (ots) - Das Jahr 1998. Zehn Itzehoer gründen einen Aktienclub. Sie

wollen zusammen an der Börse investieren, ihr Wissen bündeln und so ein

Gegenmodell zur Anlageberatung der Banken erproben. "Niemand ahnte damals, welch

eine Erfolgsgeschichte der Club werden würde", sagt Geschäftsführer Jörg

Wiechmann. Heute gilt der Itzehoer Aktien Club mit rund 10.000 Mitgliedern und

mehr als 700 Millionen Euro investiertem Vermögen als größter Aktienclub

Deutschlands.



T-Aktie, Neuer Markt: Im Gründungsjahr vor einem Vierteljahrhundert herrschte

Börsenfieber in Deutschland. "Rückblickend mit teils fatalen Folgen", sagt

Wiechmann: Als die Technologie-Blase platzte, verloren viele Anleger nahezu

alles und wendeten sich enttäuscht von der Börse ab.