mylo wächst weiter / Fahrradabo-Anbieter vergrößert sein Führungsteam (FOTO)

Schwalbach am Taunus (ots) - Der Schwalbacher Radabo-Anbieter mylo erweitert

seine Geschäftsleitung um Kathi Zellner und Esteban Solís Venegas. Mit der

Dreierspitze rund um Gründer und Geschäftsführer Oliver Diekmann will das

Start-Up seine Wertschöpfungsketten weiter optimieren und ausbauen sowie von den

jeweiligen Führungsqualitäten und Expertisen profitieren.



Kathi Zellner, die zuvor unter anderem bei BurdaForward und Chip Digital

gearbeitet hat und zuletzt als P&O Experience Lead bei mylo tätig war, übernimmt

zusätzlich die Gesamtverantwortung für den neu geschaffenen Bereich

"Dienstrad-Abo". "Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und darauf, in

Zukunft noch mehr Unternehmen über unser Dienstrad-Abo zu informieren und sie

für diesen großartigen Mitarbeiter-Benefit begeistern zu können", so Kathi

Zellner.