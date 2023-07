BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für Q2 2023 / Deutscher Wohn-Investmentmarkt weiterhin schwach, aber mit leicht positiver Dynamik

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Main (ots) - Das sehr verhaltene Investmentgeschehen des erstenQuartals setzte sich im zweiten Quartal fort. Damit bleibt das Investmentvolumenauf den deutschen Wohn-Investmentmärkten im ersten Halbjahr weiterhin hinter denVorjahren zurück, jedoch ist eine leichte Belebung zu verzeichnen. Bundesweitwurden in den vergangenen sechs Monaten 2,63 Mrd. EUR in größereWohnungsbestände (ab 30 Wohneinheiten) investiert. Damit wurde dasHalbjahresergebnis des Vorjahres mit 63 % deutlich verfehlt. Auch derlangjährige Durchschnitt wurde um 69 % unterschritten. Eine sich abzeichnendeerste Zinspause im Herbst dürfte für eine spürbar höhere Marktdynamik zumJahresende und insbesondere im kommenden Jahr sorgen. Dies ergibt eine Analysevon BNP Paribas Real Estate."Nach Ende des ersten Halbjahres 2023 belief sich das Investitionsvolumen aufnur rund 2,63 Mrd. EUR. Somit wurde das schlechteste erste Halbjahr seit 2011verzeichnet. Die Investitionsaktivitäten auf den deutschenWohn-Investmentmärkten haben auch im zweiten Quartal nicht wesentlich an Fahrtaufnehmen können. Neben einigen makroökonomischen Unsicherheiten haben dieerschwerte bzw. verteuerte Fremdkapitalfinanzierung - befördert durch denstraffen Zinsanhebungszyklus - weiterhin für ein sehr verhaltenesTransaktionsgeschehen gesorgt. Die Preisfindungsphase ist dabei noch nichtabgeschlossen, sodass zwischen Kauf- und Verkaufsgesuchen größtenteils nochPreisdifferenzen bestehen. Es mangelt daher weiter an der Realisierung vonmarktbereitenden großvolumigen Deals. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dasssolche Phasen selten lange andauern. Als erstes Anzeichen dafür, dass bereitseinige neue Käufer versuchen, in den Markt einzutreten, kann der hohe Anteil vonUS-amerikanischem Kapital gewertet werden. Spätestens im kommenden Jahr dürfteein Großteil der notwendigen Bewertungskorrekturen und Preisanpassungenstattgefunden haben. Durch gesunde Fundamentaldaten, günstigereBewertungsrelationen und der "Fear of missing out", dürfte wieder frischesKapital in die deutschen Wohn-Investmentmärkte fließen", fasst ChristophMeszelinsky, Geschäftsführer und Head of Residential Investment der BNP ParibasReal Estate GmbH, die weiteren Aussichten zusammen.Großvolumiges Segment gewinnt wieder Anteile, Markt jedoch weiter kleinteiligSehr geringe Investitionsaktivitäten im großvolumigen Segment sind ein Grund fürdas niedrige Gesamtvolumen. Das Segment über 100 Mio. EUR kommt zwar auf einenrelativ hohen Umsatzanteil von41 %, absolut betrachtet sind jedoch vier registrierte Großtransaktionen mit