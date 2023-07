Köln (ots) -



- Inflation erhöht bei mehr als zwei Dritteln der Menschen in Deutschland die

Sorge, dass eigene Altersvorsorge nicht ausreicht

- Sparen geht für Viele jetzt vor Konsum

- Doch nur 12,7% können mehr sparen als vor 3 Jahren

- Mehrheit stellt Sicherheit vor Renditechancen



Die Inflation und die Krisen-Ereignisse der letzten Jahre schlagen sich im

Vorsorge-Bewusstsein der Menschen in Deutschland nieder. Das ergab eine

repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag des

Lebensversicherers Canada Life. Insgesamt wurden 1.000 Bundesbürger über 18

Jahren befragt, die nicht in Rente oder Pension sind. Bei 70,6% erhöht die

aktuelle Inflationsrate die Sorge, dass die eigene Altersvorsorge nicht

ausreicht. Besonders besorgt sind junge Menschen von 18-29 Jahren, aber auch

40-49-Jährige.





Priorität in der Krise: Sparen kommt vor KonsumEntsprechend hohen Stellenwert genießt derzeit das Sparen: Angesichts der Krisenwie Corona, Ukraine-Krieg und der hohen Energiepreise ist für deutlich mehrMenschen Sparen wichtiger geworden (41,3%) als Konsumieren (16%). Unter jüngerenMenschen ist diese Haltung stärker ausgeprägt: Bei den 18-29-Jährigenpriorisieren 44,5% das Sparen, bei den 30-39-Jährigen tun dies 52,6%, bei den40-49-Jährigen 44,1%.Doch nur 12,7% sparen jetzt mehrAllerdings können durch die aktuelle Wirtschaftslage nur wenige Menschen mehrfürs Alter sparen. Nur 12,7% der Befragten geben an, jetzt mehr für die privateAltersvorsorge zu sparen als vor drei Jahren. Fast 30% sparen sogar weniger.Unter den 18-29-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die weniger auf die hoheKante legen als vor drei Jahren, mit über 40% besonders hoch. Mit zunehmendemAlter verringert sich der Prozentsatz. 45,7% der Befragten haben nichts an ihrenSpargewohnheiten geändert.Wie fürs Alter sparen? Mehrheit stellt in Krisenzeiten Sicherheit vor RenditeMit 54,7% legt die Mehrheit der Befragten den Fokus beim Sparen für die privateAltersvorsorge auf Sicherheit statt auf Renditechancen (12,3%). 22,8% möchtenauf beides setzen. Mit 23,8% ist die Wertschätzung von Renditechancen bei den18-29-Jährigen im Vergleich zu allen Altersgruppen am größten und insgesamtdoppelt so hoch wie beim Durchschnitt. Angesichts der Eindrücke der letztenJahre ist das Sicherheitsbedürfnis gewachsen: 40,8% der Befragten gaben an, dassdurch Ereignisse wie Corona, Ukraine-Krieg oder die Energiepreise Sicherheit fürsie bei der privaten Altersvorsorge wichtiger geworden sei."Es überrascht nicht, dass das Thema Inflation die Menschen verunsichert und die