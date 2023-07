UBS stuft BASF SE auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Seine Erwartung an das operative Quartalsergebnis (Ebit) liege 5 Prozent unter dem Konsens, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für 2023 kürzte er seine Ebit-Schätzung um elf Prozent, da er nur eine dürftige Erholung der Absatzmengen im zweiten Halbjahr erwartet./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 16:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2023 / 16:46 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 44,16EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m