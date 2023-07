BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 175 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Wirtschaft nähere sich einer Rezession, doch die anstehende Berichtssaison werde in der Kapitalgüterbranche wohl nochmals gut verlaufen, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet im Sektor damit, dass viele Unternehmen die Erwartungen übertreffen, wenngleich die Intensität nachlassen sollte. Auf die Elektrobranche mit Schneider blickt er positiv./tih/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2023 / 11:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 160,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lars Brorson

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 185

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m