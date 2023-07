Die vollständige Aufnahme Irans wurde formell auf der 23. Tagung des Rates des Vorsitzenden des Staatsoberhaupts der Organisation bestätigt. Die Staats- und Regierungschefs der SCO nahmen online an dem Treffen teil.

PEKING, 5. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Der Iran wurde am Dienstag offiziell das neunte Mitglied der Shanghai Cooperation Organization (SCO), einer umfassenden regionalen Kooperationsorganisation, welche die größte Fläche und Bevölkerung der Welt umfasst.

In seiner Ansprache begrüßte der chinesische Präsident Xi Jinping den Iran in der SCO-Familie und rief die SCO-Mitgliedsstaaten dazu auf, weiterhin zusammenzuhalten und sich abzustimmen, um mehr Sicherheit und positive Energie für Frieden und Entwicklung in der Welt zu schaffen.

„Der Wunsch des Volkes nach einem glücklichen Leben ist unser Ziel. Frieden, Entwicklung und Win-Win-Zusammenarbeit sind die unaufhaltsamen Trends unserer Zeit", bemerkte Xi.

Xi rief die Staats- und Regierungschefs der SCO dazu auf, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Er erklärte, dass China bereit sei, mit anderen Mitgliedsstaaten zusammenzuarbeiten, um die „Global Development Initiative" (GDI), die „Global Security Initiative" (GSI) und die „Global Civilization Initiative" (GCI) aktiv umzusetzen.

In einer Welt des Umbruchs und Wandels, schlug Präsident Xi nacheinander die GDI, die GSI und die GCI vor und brachte damit Chinas Lösung in Bezug auf die „Global Governance". Die drei Initiativen entsprechen auch dem Bedürfnis der SCO, ihre „drei Säulen" zu stärken, d.h. die drei Hauptbereiche der Zusammenarbeit: Sicherheit, Wirtschaft und der zwischenmenschlicher Austausch.

Wahrung der allgemeinen Sicherheit

Die SCO wurde vor mehr als zwei Jahrzehnten mit dem grundlegenden Ziel gegründet, die drei Kräfte namens Terrorismus, Separatismus und Extremismus zu bekämpfen. Im Laufe der Jahre ist die sicherheitspolitische Zusammenarbeit für die Mitgliedstaaten im Rahmen der SCO ein wichtiger Schwerpunkt geblieben.

Im Kampf gegen die „drei Kräfte", haben die SCO-Mitglieder bemerkenswerte Fortschritte gemacht, indem sie die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und den Informationsaustausch ausgeweitet und gemeinsame Anti-Terror-Übungen vorgenommen haben. Allein im Jahr 2020, konnten die SCO-Mitgliedstaaten über 40 Terroranschläge verhindern und mehr als 50 terroristische Gruppen zerschlagen.