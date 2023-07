Opel Experimental Opel verkündet Namen des nächsten visionären Konzeptfahrzeugs (FOTO)

Rüsselsheim (ots) -



- Weltpremiere: Opel Experimental auf der IAA Mobility 2023 in München

- Klare Vision: Studie nimmt Einfluss auf zukünftige Serienfahrzeuge

- Neues Logo: Konzeptfahrzeug trägt als Erstes den neuen Opel-"Blitz"



Opel kündigt sein neuestes Konzeptfahrzeug an und lässt die Spannung steigen:

Die visionäre Studie wird auf den Namen Opel Experimental hören und ihre

Premiere vor internationalem Publikum vom 5. bis 10. September auf der IAA

Mobility in München feiern. Weitere Details zum Opel Experimental wird der

Hersteller in den kommenden Wochen bekanntgeben.