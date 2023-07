Der BVV beschleunigt seine digitale Transformation mit der KI-basierten Portfolio-Vorhersage- und "Look Through"-Portfoliomanagement-Technologie von CEPRES.

München (ots/PRNewswire) - Durch den Einsatz der Predictive

Intelligence-Technologie von CEPRES kann der BVV seinen Mitgliedern jetzt

unübertroffene Transparenz bieten



Der BVV, Deutschlands größter Pensionsfonds, hat seine Zusammenarbeit mit CEPRES

ausgeweitet, um seine digitale Transformation weiter zu beschleunigen und die

Wirkung seiner Privatmarktinvestitionen zu verbessern. CEPRES, der führende

Anbieter von Daten und Technologien für Privatmarktinvestitionen, stellt dem BVV

eine Technologie zur Portfolio-Due-Diligence, -Überwachung und -Verwaltung zur

Verfügung, die das Investment-Team bei der Maximierung der Rendite und der

Minimierung des Risikos unterstützt.





Der BVV hat jetzt sein Portfoliomanagement mit Hilfe der KI-basierten PredictiveIntelligence-Technologie von CEPRES auf die nächste Stufe gehoben. Der BVV wirdaußerdem von der CEPRES Market Intelligence auf der Grundlage von 50 Jahrenempirischer privater Marktdaten profitieren, indem er KI für Makro-Schocktestsauf sein eigenes Portfolio und auf neue Engagement-Pläne anwendet.Der BVV verwaltet Pensionspläne für 761 Mitgliedsunternehmen des deutschenFinanzdienstleistungs- und Bankensektors, zu denen 491.000 Mitarbeiter undRentner gehören. Mit seiner wachsenden Kapitalbasis hat der BVV einennatürlichen Bedarf an hochprofessionellen Investmentprozessen.Mit CEPRES kann der BVV durch die hochwertigen Anlagedaten einen Einblick in daszugrunde liegende Portfolio und das Fondsvermögen erhalten, um sicherzustellen,dass das Kapital der Mitglieder strategisch zugewiesen wird, um bessereAnlageergebnisse zu erzielen.CEPRES ist das weltweit größte Ökosystem für Anlagedaten auf dem Privatmarkt undbietet proprietäre und primäre Daten auf Transaktionsebene für eine Nutzerbasisvon 6.000 LPs, GPs und Dachfonds. Über ein vertrauliches Datennetzwerk bietenGPs ihren LPs Zugang zu Daten über 12.000 Fonds, 112.000 Portfoliounternehmenund einen Wert von mehr als 48 Billionen US-Dollar. Mit besseren Daten alsKernstück hilft CEPRES Anlegern, echte datengestützte Anlageentscheidungen zutreffen und alle damit verbundenen Anforderungen an das Portfoliomanagement zuerfüllen.Alexander Kehl, Portfoliomanager Private Equity Investments beim BVV,kommentierte: "Wir arbeiten ausschließlich im Interesse unserer Mitglieder - einGrundprinzip, das sich bis heute bewährt hat, und CEPRES war eine natürlicheErgänzung für unser Investment-Team. CEPRES bietet durch Datenzugriff undintelligentere Analysen einen unvergleichlichen Einblick in die Wachstumstreiberund damit in die zukünftige Entwicklung unserer Investitionen. Dies ist dieGrundlage für unsere Anlageentscheidungen in Zeiten zunehmender Volatilität."CEPRES Gründer & Vorstandsvorsitzender Dr. Daniel Schmidt merkte an: "Der BVVist einer der bedeutendsten Investoren der Welt. Wir arbeiten seit vielen Jahrenzusammen und freuen uns, dass der BVV den Technologiefokus von CEPRES auf unserePredictive Intelligence-Anwendungen erweitert hat, um seine Mission derTransparenz im Anlagebereich voranzutreiben und innovative, intelligenteModellierungstechnologien zur Unterstützung seiner Entscheidungen zu nutzen."CEPRES ist die erste Plattform, die für das Zeitalter der digitalenTransformation auf den privaten Märkten entwickelt wurde. Unsere Plattform fürAnlagedaten bietet Echtzeit- und Vorhersageanalysen, um bessere Anlageergebnissezu erzielen und bessere, schnellere Entscheidungen zu treffen. CEPRES-Kundennutzen proprietäre Geschäftsdaten und vollständige Cashflows aus dem größtenÖkosystem des Privatmarktes, das 48 Billionen USD an Vermögenswerten, 112.000PE-unterstützte Unternehmen, 12.000 Fonds und 6.000 GPs und LPs umfasst.Beschleunigen Sie Ihren Weg zur digitalen Transformation von Private Equity aufCEPRES.com.