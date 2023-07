LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juni deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 2,9 Punkte auf 49,9 Zähler, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde etwas nach unten revidiert. Nach dem Rückgang liegt die Kennzahl auf dem niedrigsten Niveau seit Ende vergangenen Jahres. Zudem wird die 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt, leicht unterschritten.

Die Dynamik im Servicesektor habe deutlich an Fahrt verloren, erklärte Cyrus de la Rubia, Chefökonom des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank. Begleitet werde die Verlangsamung von einem rückläufigen Neugeschäft, geringeren Preisanhebungen und trüberen Geschäftsaussichten. "Insgesamt spricht vieles dafür, dass sich die Wachstumsverlangsamung in den kommenden Monaten fortsetzt."

Die Industrie leidet schon seit einiger Zeit unter einer schwächelnden Nachfrage. Die Dienstleister wurden bisher von der Ausgabefreude der Verbraucher gestützt, die ihr Geld nach der Corona-Durststrecke immer noch gerne in Dienstleistungen wie Freizeitaktivitäten stecken. Die hohe Inflation und die trüben Konjunkturaussichten scheinen aber zunehmend zu belasten.

Positiv stellt S&P den insgesamt sinkenden Preisauftrieb heraus. Dies gelte auch für den Dienstleistungssektor, erklärte Ökonom de la Rubia. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Servicebereich wegen des dort hohen Lohnanteils an den Preisen besonders im Blick. Allerdings seien die Inputkosten der Unternehmen weiter gestiegen. Zudem seien die Firmen immer noch in der Lage, die Kostensteigerungen zumindest teilweise an die Endkunden weiterzugeben, schränkte de la Rubia ein.

Die Daten im Überblick:



^

Region/Index Juni Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM



Gesamt 49,9 50,3 50,3 52,8 Industrie 43,4 43,6 43,6 44,8 Dienste 52,0 52,4 52,4 55,1

DEUTSCHLAND

Industrie 40,6 41,0 41,0 43,2 Dienste 54,1 54,1 54,1 57,2

FRANKREICH

Industrie 46,0 45,4 45,5 45,7 Dienste 48,0 48,0 48,0 52,5

ITALIEN

Industrie 43,8 45,3 --- 45,9 Dienste 52,2 53,1 --- 54,0

SPANIEN

Industrie 48,0 47,9 --- 48,4 Dienste 53,4 55,7 --- 56,7°

(Angaben in Punkten)



