Sommerprognose Wachstum in Osteuropa schwächelt - ANHANG

Wien (ots) - Rezession in Deutschland, Inflation, gestiegene Zinsen als

Wachstumsdämpfer; Visegrád-Staaten schwach; Russland wächst dank Rüstungsboom;

fragile Erholung in der Ukraine



Trotz ihrer erstaunlichen Resilienz gegenüber den ökonomischen Folgen des

Ukraine-Krieges gerät das zarte Wachstum in vielen Volkswirtschaften Mittel-,

Ost- und Südosteuropas unter Druck. Die nach wie vor hohe Inflation, die

Straffung der Geldpolitik sowie ein schwaches internationales Umfeld belasten

die Konjunktur. Das zeigt die neue Sommerprognose des Wiener Instituts für

Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) für 23 Länder der Region. Nach einem

bereits mageren 4. Quartal 2022 kam das Wachstum in vielen Ländern im 1. Quartal

des laufenden Jahres zum Erliegen oder rutschte wie in Polen, Tschechien und

Ungarn in den negativen Bereich. "Das hat neben den sinkenden Realeinkommen vor

allem mit der Rezession in Deutschland und den hohen Energiepreisen zu tun.

Besonders die deutsche Industrie leidet, was die mit ihr stark verflochtenen

Visegrád-Staaten mit nach unten zieht" , erklärt Vasily Astrov, Senior Economist

am wiiw und Hauptautor der Sommerprognose.