Wohninvestments ziehen im zweiten Quartal 2023 leicht an / Rahmenbedingungen für Transaktionen verbessern sich, Vonovia-Deals stützen Markt

Frankfurt (ots) - Rückläufige Inflationsraten und ein stabileres Zinsniveau

haben sich im zweiten Quartal 2023 positiv auf die Wohninvestmentmärkte

ausgewirkt. Nach einer Analyse des Immobiliendienstleisters JLL fällt das

Transaktionsvolumen* mit 2,35 Milliarden Euro höher aus als im ersten Quartal

dieses Jahres, als Abschlüsse in Höhe von 2,1 Milliarden Euro erzielt wurden. Im

Vergleich zu den Vorjahren halten sich die Investoren allerdings nach wie vor

zurück. In den vergangenen fünf Jahren lag das Transaktionsvolumen im Schnitt

bei 3,7 Milliarden Euro, im Vorjahr waren es drei Milliarden Euro.



Für das erste Halbjahr 2023 summieren sich die Abschlüsse auf rund 4,5

Milliarden Euro und rund 20.500 Einheiten, davon knapp 13.000 im zweiten

Quartal. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 entspricht das einem Rückgang um

circa 37 Prozent sowohl bei den gehandelten Einheiten als auch beim

Transaktionsvolumen.





"Es sind weiterhin viele Deals in der Pipeline und Käufer und Verkäufer nähernsich bei ihren Preisvorstellungen weiter an. Die Transaktionsprozesse sindteilweise immer noch recht lang, die Abschlusswahrscheinlichkeit nimmt dafüraber kontinuierlich zu. Für die zweite Jahreshälfte bin ich deswegen positivgestimmt und rechne mit einer weiteren, leichten Marktbelebung", sagt MichaelBender , Head of Residential JLL Germany.Unterstützt werde das aktuelle Marktgeschehen durch zwei Großtransaktionen, dieim zweiten Quartal abgeschlossen wurden. Zum einen erwarb Apollo im Rahmen einerJoint-Venture-Struktur für mehrere Versicherungen und andere langfristigorientierte Investoren für einen Kaufpreis von rund einer Milliarde Euro eineMinderheitsbeteiligung von knapp 30 Prozent am Südewo-Portfolio von Vonovia. Zumanderen hat CBRE Investment Management für rund 560 Millionen Euro fünf Gebäudemit 1.350 Wohneinheiten in Frankfurt, Berlin und München erworben. Verkäufer warauch hier Vonovia. "Dass solche Transaktionen zustande kommen, ist ein gutesSignal für den Markt. Es könnte den einen oder anderen davon überzeugen, dassfür beide Seiten attraktive Transaktionen gegenwärtig möglich sind undandererseits die Marktteilnehmer dafür sensibilisieren, dass das komplexeMarktumfeld eben auch komplexere Lösungen wie Joint-Venture-Strukturen oderanderweitige Kooperationen erfordert", meint Bender .Kleine Deals beherrschen das MarktgeschehenAbgesehen von diesen beiden Abschlüssen kamen im zweiten Quartal hauptsächlichkleinvolumige Deals mit einer durchschnittlichen Größe von nur 14 Millionen Eurozustande. Mit insgesamt 53 registrierten Transaktionen lag die Marktaktivität um