Ericsson stärkt europäische 5G-Produktionsstätte Pläne für intelligentes Fertigungs- und Technologiezentrum in Estland (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Das neue Zentrum für intelligente Fertigung dient der gemeinsamen Entwicklung

neuer Mobilfunk-Ökosysteme und Produktionstechniken in Europa.

- Das Zusammenlegen aller Einrichtungen an einem Standort in Tallinn, Estland,

wird die Umweltbelastung reduzieren und Ericssons Weg zur Netto-Null-Emission

durch nachhaltige Betriebsabläufe unterstützen, die den Kohlenstoffausstoß

reduzieren.

- Das 50.000 Quadratmeter große Zentrum wird voraussichtlich Anfang 2026 in

Betrieb gehen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Bau eines

intelligenten Fertigungs- und Technologiezentrums der nächsten Generation in

Tallinn, Estland, die Innovationsführerschaft in Europa zu übernehmen. Die neue

Anlage, eine Investition im Wert von rund 155 Millionen Euro, steht ganz im

Zeichen von Nachhaltigkeit und betrieblicher Effizienz.