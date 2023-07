Netflix und Constantin Film vereinbaren langfristige Partnerschaft

München (ots) - Netflix und Constantin Film bauen ihre erfolgreiche

Zusammenarbeit weiter aus und beschließen eine exklusive Partnerschaft für die

Pay-Auswertung der Kinoproduktionen von Constantin Film im deutschsprachigen

Raum. Dies beinhaltet nationale und internationale Eigen- und Co-Produktionen

sowie Filme, die für Kino oder DTV (Direct to Video) akquiriert werden. Durch

die mehrjährige Partnerschaft werden in den nächsten Jahren deutsche und

internationale Kinoproduktionen bereits 10-12 Monate nach Start der

Kinoauswertung Netflix-Mitgliedern als erstes im SVOD-Angebot zur Verfügung

stehen. Im Gegenzug beteiligt sich Netflix mit einem relevanten Beitrag an der

Finanzierung dieser Produktionen. Zusätzlich ermöglicht die neue Vereinbarung

Netflix auch lizenzierbaren Zugang zum bestehenden Film- und Serienkatalog der

Constantin Film.



Unter die Vereinbarung fallen geplante Produktionen von und mit herausragenden

Talenten vor und hinter der Kamera wie etwa Bora Dagtekin, Tim Fehlbaum, Jella

Haase, Peter Saarsgard, Ben Chaplin, John Magaro, Leonie Benesch, Mads

Mikkelsen, Vanessa Hudgens und viele andere.





Die in dieser Form für Netflix in Deutschland neuartige Kooperation eröffnetzusätzliche Wege, um das Engagement für den deutschen Film und seinen Erfolgbeim Publikum gemeinsam weiter zu stärken - etwa durch eine exklusive Lizenz anlokalen Blockbustern wie "Chantal im Märchenland" (AT). DieseFinanzierungsbeiträge ergänzen die bestehenden Auftrags- und Lizenzproduktionenim Serien- und Filmbereich, bei denen Netflix und Constantin Film schonzusammengearbeitet haben."Constantin Film ist ein großartiger und wichtiger Partner für Netflix und wirfreuen uns, unsere Zusammenarbeit auf ein neues Level zu bringen", erklärt KatjaHofem, Vice President Content bei Netflix DACH. "Für unsere Mitglieder zählt dieVielfalt und Qualität unserer Serien und Filme. Was auch immer der eigeneGeschmack ist, in welcher Stimmung man ist und mit wem man schaut - unserAnspruch ist es, dass alle auf Netflix diejenigen Inhalte finden, die siebegeistern. Hierzu leisten die erstklassigen lokalen Produktionen mit derConstantin Film einen wesentlichen Beitrag. Gleichzeitig verankert uns dasKofinanzierungs-Modell speziell für deutsche Kinofilme noch einmal stärker inder hiesigen Filmbranche."Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender Constantin Film: "Ich freue mich sehr,diese Partnerschaft mit Netflix bekannt geben zu können. Dieser Output-Deal fürunsere Kinoproduktionen wird es der Constantin Film ermöglichen, weiteraußergewöhnliche Produktionen zu realisieren und unterstreicht unser Engagementfür erstklassige Filme. Wir sind überzeugt, dass wir und unsere Künstler durchdiese Allianz in die Lage versetzt werden, unseren Zuschauern weiterhinerfolgreiche, innovative und fesselnde Geschichten zu präsentieren."Über NetflixNetflix ist mit 233 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern einerder größten Entertainment-Dienste weltweit und bietet Zugriff auf eine großeAuswahl vielfältiger Serien, Filme, Dokumentationen, Reality- und Comedy-Formatesowie Mobile Games in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Wiedergabe derInhalte jederzeit und überall unbegrenzt starten, unterbrechen und fortsetzensowie ihr Abo zu jedem Zeitpunkt ändern.Über Constantin FilmDie Constantin Film AG steht seit über 40 Jahren für Qualität und Erfolg und hatentscheidend zur Entwicklung und zum Ansehen des deutschen Films im In- undAusland beigetragen. Das Unternehmen ist der bedeutendste unabhängige deutscheHersteller und Auswerter von Produktionen im gesamten fiktionalen undnon-fiktionalen audiovisuellen Bereich. Die Geschäftstätigkeit basiert auf denfünf Säulen Kinoproduktion/Rechteerwerb, TV-Produktion, Kinoverleih, HomeEntertainment und Lizenzhandel / TV-Auswertung.Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:Pressekontakt NetflixRobert Ardelt | mailto:rardelt@netflix.comPressekontakt Constantin FilmConstantin Film PresseE-Mail: mailto:presse@constantin.film