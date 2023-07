LASCANA ist neuer PAYBACK Partner Passend zur Ferienzeit machen Punkte auf Bade- und Strandmode noch mehr Lust auf Sommer (FOTO)

Hamburg, München (ots) - Jetzt können 31 Millionen PAYBACK Kundinnen und Kunden

auch bei Lascana.de (http://www.lascana.de) auf Bademode und Lingerie, Strand-

und Sportmode sowie weitere Fashion, Schuhe und Accessoires kräftig punkten und

sparen. LASCANA, ein Unternehmen der OTTO Gruppe, bietet unter dem Motto "It's a

woman's world" Lingerie, Bademode, Fashion, Schuhe und Accessoires führender

Marken unter einem Dach an. Zum Start der Partnerschaft mit Deutschlands größtem

und beliebtesten Bonusprogramm gibt es 20fache Punkte - pünktlich zum Beginn der

Sommer- und Reisesaison.



"Neben unseren tollen Produkten bieten wir mit dem Sammeln von PAYBACK Punkten

unseren Kundinnen und Kunden nun noch mehr Vorteile durch Coupons und Aktionen

beim Online-Shopping. Außerdem profitieren wir von dem starken PAYBACK

Partnerverbund und können so noch mehr Fashion-Begeisterte auf unser

vielfältiges Angebot aufmerksam machen", so Stefan Meiners, Head of E-Commerce &

Strategy von LASCANA.